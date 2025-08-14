Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από χθες το απόγευμα (13/8) άλλα δύο άτομα με την κατηγορία του εμπρησμού. Πρόκειται για άνδρες, 27 και 19 ετών, τους οποίους συνέλαβαν τα στελέχη της Ασφαλείας, κατά την έρευνα τους για τυχόν εμπρησμό στην μεγάλη φωτιά περιοχή των Συχαινών της Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του 27χρονου βρήκαν ένα σακίδιο πλάτης, στο οποίο είχε σπίρτα και αναπτήρα και προχώρησαν στη σύλληψη του καθώς ήταν κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς. Αντίθετα ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και να υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο του εμπρησμού.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το απόγευμα τής Τετάρτης οι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 25χρονου κατοίκου της Πάτρας με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση.

Λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα εθεάθη σε ένα αγροτεμάχιο, δίπλα από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και το Γηροκομείο να σκύβει και μόλις σηκώθηκε να ξεκινά από εκείνο το σημείο φωτιά.

Φωτορεπόρτερ, που ήταν στην περιοχή και απαθανάτιζε την προληπτική εκκένωση των δομών, φωτογράφισε τον 25χρονο και κάλεσε την αστυνομία. Άμεσα στελέχη της ΟΠΚΕ προσέγγισαν το σημείο, τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Στελέχη της Ασφάλειας πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι του, ενώ καλείται τώρα να δώσει εξηγήσεις.