Τις τεράστιες καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι μεγάλες και επίμονες φωτιές που μαίνονταν για σχεδόν τρία 24ωρα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά μετρούν οι κάτοικοι που είδαν κτήματα, σπίτια και ποιμνιοστάσια να παραδίδονται στις φλόγες.

Οι φωτιές έχουν κοπάσει σε σημαντικό βαθμό αφού στην Αχαϊα η πυροσβεστική αντιμετωπίζει διάσπαρτες εστίες , η κατάστσαη στη Χίο είνα καλύτερη αν και μαίνονται πυρκαγιές σε αρκετές θέσεις ενώ ύφεση είναι πυρκαγιές σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Άρτα.

Live όλες οι εξελίξεις

14:45 Ενημέρωση αυτή την ώρα για τις φωτιές απο υπ.Πολιτικής Προστασίας, και αρχηγούς Πυροσβεστικής και ΕΛΑΣ

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτριος Μάλλιος και ο αρχηγός της Πυροσβετικής Θεόδωρος Βάγιας ενημερώνουν για την εξέλιξη των πυρκαγιών και τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με την εκδήλωσή τους ανά την επικράτεια

14:20 Αποτεφρώθηκαν 42.000 στρέμματα στη Χίο

14:16 Τις πυρόκπληκτες περιοχές της Αχαϊας θα μεταβεί ο ΓΓ του ΚΚΕ την Τετάρτη

Πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας θα επισκεφθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου ο γγ ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Κουτσούμπας έχει ως εξής:

– Στις 09:00 θα επισκεφθεί τα Συχαινά της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους.

– Στις 11:30 θα επισκεφθεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα.

– Στις 20:00 θα μιλήσει σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.

14:02 Δέντρα…Μέσα στον ξεπεσμένο, σοβαροφανή μας κόσμο.

13:44: Υπό έλεγχεο είναι πλέον η φωτιά σε Κερατέα Αττικής και Ερμιόνη Αργολίδας

13:24 Η καταστροφή στην Πρέβεζα

13:05 ΑχαΪα-ο 19χρνος που κατηγορείται για εμπηρσμό

12:52 Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Κεφαλονιά

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές στην Κεφαλονιά, στον Αθέρα είναι υπό πλήρη έλεγχο. Οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Αθέρας και έκαψε εκατοντάδες στρέματα.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στελέχη του Δήμου Ληξουρίου, βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στην περιοχή, σε επιφυλακή για ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Η φωτιά απείλησε και κτηνοτροφικές μονάδες, από τις οποίες όμως είχαν εγκαίρως απομακρυνθεί τα ζώα.

12:43 Χίος: Σε Κέραμο και Βολισσό τα ενεργά μέτωπα

Στην πυρκαγιά της Χίου, παραμένει ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς στην περιοχή Κέραμος, βόρεια από Σπαρτούντα, καθώς και στην Παναγία Παγούσαινα, δυτικά και βόρεια της Βολισσού.

Στην περιοχή της Παγούσαινας, σύμφωνα με πληροφορίες από τον προϊστάμενο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Αντίθετα στην Κεραμο μέχρι τις 12.30 δεν έχουν γίνει ρίψεις. Μέχρι τις 10.00 το πρωί, ήταν ιδιαίτερη πυκνή και χαμηλή η νέφωση.

Οι αναζοπυρώσεις όμως είναι πολλές και χρειάζεται πραγματικά η συνδρομή εναέριων μέσων για να μείνει ζωντανή η περιοχή της Κεράμου, η περιοχή που έχει έρθει στην επικαιρότητα για τα μεταλλεία αντιμονίου. Όπως επίσης και να μην υπάρξει κίνδυνος για το δάσος των Καμπιών.

12:40 Ουπο έλεγχο η φωτία στον Προφήτη Ηλία Ερμιόνης

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας της Ερμιόνης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ερμιονίδας, Γιάννη Γεωργόπουλο.

Στην κατάσβεση συνέδραμαν καθοριστικά επτά εναέρια μέσα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 47 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα επιχειρούσαν αδιάκοπα από την πρώτη στιγμή.

12:31 Φωτιά στην Κερατέα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα



Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

12:15 Φωτιά στην Αχαΐα: Αυτοί κατηγορούνται ως εμπρηστές – Αποκαλυπτικές εικόνες-ντοκουμέντα. Τι προκύπτει από την αστυνομική έρευνα – «Δεν έχω να πω το παραμικρό, δεν υπογράφω κανένα έγγραφο», τα λόγια ενός εκ των δύο συλληφθέντων στην Αχαΐα.

12:09 Κατσαφάδος: Την Δευτέρα θα ανακοινωθούν πρόσθετα μέτρα για τους πυρόπληκτους

Για τον προγραμματισμό των κυβερνητικών δράσεων σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που συνεχίζουν το έργο τους στη χώρα μας, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Πάτρα σχολίασε στο ΕΡΤΝews ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος ερωτηθείς για την κρατική συνδρομή στους πυρόπληκτους δήλωσε ότι «μια σειρά από μέτρα θα τα ανακοινώσουμε τη Δευτέρα».



«Τη Δευτέρα θα μεταβεί ένα κυβερνητικό κλιμάκιο (στην Αχαΐα), το οποίο θα αποτελείται από εμένα, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον γ.γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου θα μιλήσουμε με τους δημάρχους και την Περιφέρεια, ούτως ώστε να δρομολογήσουμε και να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο θα οδηγήσει την Αχαΐα, μετά από αυτή την πολύ μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά, την οποία ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουμε, στην επόμενη μέρα», ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος.

12:01 Εικόνες από την καμμένη γη και τις περιουσίες που άφησε πίσω της η φωτιά

11:47 Επιστρέφουν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο

Τα μέτωπα στην Πάτρα βρίσκονται σε μεγάλη ύφεση. Επιχειρούν εναέρια μέσα, άνεμοι σημαντικά μειωμένοι. Μόλις με πληροφόρησαν ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στον αστικό και ημιαστικό ιστό της πόλης. Ένα μικρό μέτωπο υπάρχει προς το Παναχαϊκό όρος το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 14, 2025

11:41 Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025

11:27 Ζάκυνθος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δημοτικές ενότητες Αρτεμισίων και Λαγανά

Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Λαγανά και Αρτεμισίων του Δήμου Ζακύνθου, αποφάσισε και ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν το νησί.

Η κατάσταση ανάγκης έχει ισχύ για τρεις μήνες, μέχρι τις 12 Νοεμβρίου και έγινε προκειμένου να αντληθούν πόροι για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου και κατέκαψε μεγάλη έκταση δάσους, καλλιεργιών, σπίτια και επιχειρήσεις.

Το αίτημα κατατέθηκε άμεσα από τον Δήμο Ζακύνθου, έγινε αποδεκτό και η πρακτική υλοποίησή του, δηλαδή αποζημιώσεις και ενισχύσεις, αναμένεται να ξεκινήσει μετά την καταγραφή των ζημιών, η οποία έχει ξεκινήσει.

11:14 Οι ύποπτες κινήσεις του 25χρονου που συνελήφθη για εμπρησμό

11:06 Πρέβεζα: Χωρίς ενεργά μέτωπα η πυρκαγιά

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έχει ελεγχθεί πλήρως η μεγάλη πυρκαγιά με τα πολλά μέτωπα που εξελίχθηκε στον Δήμο Ζηρού και σε χωριά της Άρτας. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο προκειμένου να σβήσει και η τελευταία μικροεστία φωτιάς.

Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, η Πολιτική Προστασία, η ΕΛΑΣ και δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι που βοήθησαν στη μάχη με τις φλόγες.

Η καταγραφή των ζημιών θα γίνει μετά τον πλήρη έλεγχο της καταστροφικής πυρκαγιάς που έγινε εφιάλτης για δύο 24ωρα.

Το πύρινο μέτωπο στον Δήμο Ζηρού δείχνει σημαντικά βελτιωμένο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ελέγχθηκε η μεγάλη φωτιά στην Καμπή, ενώ ύφεση καταγράφεται στις υπόλοιπες περιοχές.

Από νωρίς το πρωί επιχειρούν οκτώ εναέρια μέσα στην ευρύτερη περιοχή της Φιλιππιάδας και στην Πυροσβεστική επικρατεί αισιοδοξία ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουν καταφέρει να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά.

Τα προβλήματα, βέβαια, είναι πολλά καθώς χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό ενώ είναι σοβαρές και οι δυσκολίες στις επικοινωνίες.

Τεράστιες είναι και οι ζημιές που έχουν προκληθεί, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα για τον αριθμό καμένων σπιτιών και για επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολοσχερώς, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ώρες και αφού ελεγχθεί πλήρως η φωτιά.

10:47 Καμμένη γη έκτασης 100.000 στρεμμάτων από τις τέσσερις μεγάλες φωτιές σε Κάτω Αχαϊα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο

Δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτοντας την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί περίπου:

42.466 στρέμματα στη Χίο

στη 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο ,

στη , 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα , και

στην , και 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.

10:34 Διακοπές κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς στην Πάτρα

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω πυρκαγιάς, στην Περιμετρική Πατρών (εθνική οδός) και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας (προς Πύργο και προς Αθήνα), από Μποζαΐτικα (Τόφαλος) μέχρι Κόμβο Εγλυκάδας.

10:25 Υπό έλεγχοι οι φωτιές σε Πρέβεζα και Άρτα

Περιορίστηκε το μέτωπο της φωτιάς στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας, μετά από τα χτεσινά αλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών. Στην περιοχή αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις οι διάσπαρτες εστίες. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι και η εναέριες ρίψεις περιόρισαν τα μέτωπα της φωτιάς. Ένα μέτωπο εκδηλώθηκε χθες το βράδι στην Καμπή της Άρτας. Η νύχτα ήταν δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν υποεράνθρωπη μάχη για τον περιορισμό του.

Οι ζημιές κυρίως στις κοινότητες Παντάνασσας, Δρυόφυτου αλλά και παλαιάς Φιλιππιάδας είναι εκτεταμένες και όπως δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Ιωαννίνων ο Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρης Μαυρογιώργος έχουν καεί σπίτια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με παραγωγικά ζώα, ελαιόδεντρα και καλλιέργειες.

Έχουν καεί σπίτια, ελαιώνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. 17 κοινότητες είναι χωρίς ρεύμα και νερό, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις εκτεταμένες βλάβες. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Οι κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους των γύρω δήμων οι οποίοι ταυτόχρονα συλλέγουν βοήθεια με είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες.

10:07 Τρεις οι συλλήψεις για εμπρησμό στην Πάτρα – Ομολόγησε ο 19χρονος

Τρεις είναι οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας για εμπρησμούς που σχετίζονται με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Πάτρα.

Όπως γράφει το dikastiko.gr, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έβαλε τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή Συχαινά. Ο νεαρός έχει ήδη οδηγηθεί στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες. Για την ίδια πυρκαγιά συνελήφθη και ένας 27χρονος, ο οποίος ωστόσο αρνείται – μέχρι στιγμής – κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία και να αναζητούν πιθανή συνεργασία ή συμμετοχή του στο περιστατικό.Παράλληλα, έχει συλληφθεί και ένας 25χρονος σε σχέση με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γηροκομείου, επίσης στην Πάτρα, κατά την ίδια ημέρα. Οι συνθήκες και τα αίτια της εμπλοκής του ερευνώνται, με τις Αρχές να διασταυρώνουν καταθέσεις και στοιχεία από το σημείο.

10:01 Zάκυνθος: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στο νησί

Σε ύφεση βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα που κατέκαψαν δασικές εκτάσεις στη Ζάκυνθο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και υπό των κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Όσον αφορά το μέτωπο στον Κοιλιωμένο, όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, χθες αργά το βράδυ υπήρξε μια νέα μικρή εστία με κατεύθυνση το Κορακονήσι, όπου αντιμετωπίστηκε αμέσως.

Την ίδια ώρα χθες, ήχησε το 112 όπου καλούσε τους κατοίκους των χωριών Παντοκράτορας, Ρομίρι, Μουζάκι και Λαγωπόδο να απομακρυνθούν προς τη πόλη του νησιού. Οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες, ώστε να μη φθάσουν στα πρώτα σπίτια και τα κατάφεραν. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έμειναν στην περιοχή όλο το βράδυ.

09:51 Τα καρέ που αποτυπώνουν τον πύρινο όλεθρο

09:45 Αχαϊα: Στο Ρωμανό το ενεργό -Συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες

Στην Αχαΐα αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες στον μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε πριν 3 μέρες σε δύο μέτωπα, στα Συχαινά και στην Βιομηχανική περιοχή. Το ενεργό μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό.

Επιχειρούν 5 αεροσκάφη, έξι ελικόπτερα ξαθ πλήθος επίγειων δυνάμεων και εθελοντών. Στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών συνεισφέρουν οχήματα έργου του Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η μάχη με τα πύρινα μέτωπα ήταν ολονύχτια, καθώς χθες εκδόθηκαν αλεπάλληλα μηνύματα από το “112” για εκκενώσεις οικισμών. Νωρίς το βράδι, η φωτιά έφτασε μια ανάσα από τον αστικό ιστό της Πάτρας. Στην Αρόη που είχε εκκενωθεί, έφτασε στα πρώτα σπίτια. Μέτωπο υπήρξε το βράδι και στον Αγ. Παντελεήμονα με διάσπαρτες εστίες. Με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

09:37 Χίος: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο νησί – Πάνω από 150 καμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης- Πολυήμερη η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει σήμερα για τρίτη μέρα τη βορειοδυτική Χίο. Η υποχώρηση των ανέμων και η ενίσχυση της πυροσβεστικής δυνατότητας με δυο αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα δίνουν ανάσα στις μεγάλες επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών.

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Χίου, ενισχυμένες από πυροσβεστικές ομάδες από την Μυτιλήνη και την Αθήνα, οι οποίες και παραμένουν στο νησί, εθελοντές, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού δίνουν από το έδαφος σκληρή μάχη να ελέγξουν την πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα και με σκοπό να ηλεκτροδοτήσουν όσο συντομότερα γίνεται τους «πληγωμένους» οικισμούς και το κεφαλοχώρι της Βολισσού, στη Χίο σήμερα επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες ίσως και πάνω από μια εβδομάδα.

09:23 Όταν οι φωτιές γίνονται ρουτίνα και οι στάχτες συνήθεια

09:11 Οι φωτιές στην Ελλάδα μέσα από τον φακό του Reuters

09:02 Βόνιτσα: Κτηνοτρόφοι πάλεψαν για να σώσουν τις περιουσίες τους

08:33 Ενημέρωση από την πυροσβεστική για τα πύρινα μέτωπα

Σύμφωνα με την πρωινή ενήμερωση για τις εξελίξεις στα μέτωπα των πυρκαγιώνα από τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος:

• στη Ζάκυνθο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία (3) ελικόπτερα,

• στην περιοχή Γυμνότοπος, βόρεια της Φιλιππιάδας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και δύο (2) ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι ενέργειες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων, κυρίως στις παρυφές της Φιλιππιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η περίμετρος της πυρκαγιάς,

• στην Αχαΐα γενικότερα αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι ενεργή, στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους,

• στη Χίο, η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον, του οικισμού Παρπαριά. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί δύο (2) αεροσκάφη και έξι(6)ελικόπτερα.

Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στο Ξηροχώρι Ηλείας, είναι σε ύφεση.

08:30 Απόκοσμη εικόνα από τη φωτιά στη Ζάκυνθο

08:22 Ενδείξεις εμπρησμού σε Ζάκυνθο, Αχαϊα, Βόνιτσα

18:18 Ζαχάρω: Φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Ξηροχώρι

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Ξηροχώρι του Δήμου Ζαχάρως στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση.

Στην περιοχή επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025

08:08 Οι περιοχές χωρίς ρεύμα σε Αχαϊα, Πρέβεζα και Χίο

Για εκτεταμένες καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Χίο, στην Αχαΐα, στην Πρέβεζα και στα Ψαρά, κάνει λόγο ο ΔΕΔΔΗΕ.

Στη Χίο είναι εκτεταμένες οι ζημιές καθώς έχουν καταστραφεί περισσότεροι από 150 στύλοι. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περιοχές Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Γρηγορός, Κουρούνια, Νεννητούρια, Άγιο Γάλα, Πειραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουργιές Σπαρτούντα, Μάναγρος,, Λήμνος, Λιμνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Χωρίς ρεύμα τώρα είναι και τα Ψαρά, επειδή τροφοδοτούνται από τη Χίο. Είναι σε εξέλιξη η μεταφορά γεννήτριας για να μπορέσουν προσωρινά να τροφοδοτούνται.

Στην Αχαΐα χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές των Συχενών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω και Άνω Καστριτσίου, Βούντενη, Μπάλας, Χάραδρου, Βερναρδέικων, Αγίου Βασιλείου, Ανθούπολη και Αμπελοκήπων και στο νότιο μέτωπο χωρίς ρεύμα παραμένουν τα τμήματα Αγίου Στεφάνου, Βασιλικού Ισώματος, Θεριανού και Αχαϊκού.

Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβανομένων κάποιων εργολάβων



Προβλήματα και στην Πρέβεζα, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Γυμνότοπο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμιλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέτσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήματα του Ριζοβουνίου. Στην περιοχή επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ.

07:52 Εικόνες από τα καμμένα στην Αχαϊα

07:35 Έρευνες για την πιθανότητα εμπρησμών

07:24 Κινητοποιήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

«Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU μας βρίσκεται σε δράση στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά της για βοήθεια. Και οι πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη», αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν

Our fight against wildfires continues.



Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.



We're mobilising support for Greece following their request for assistance.



And prepositioned firefighters are already helping in Spain.



This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

07:16 Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τηνημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η πρόβλεψη βασίζεται στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος δείχνει ότι πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο.



Συγκεκριμένα, σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς έχουν τεθεί οι εξής περιοχές:

07:12 Σε ύφεση οι φωτιές σε Πρέβεζα και Άρτα – Έρευνα για εμπρησμό

Σε ύφεση βρίσκονται τα 3 μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό. Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν οι ρίψεις νερού από εναέρια στην περιοχή του Δήμου Ζηρού.

Την Τετάρτη ήχησε πολλές φορές το 112 για εκκενώσεις χωριών και οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους φιλοξενούνται σε αίθουσες των Δήμων Άρτας, Ζηρού και Πρέβεζας .

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε την Τρίτη έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάστασης όλων των ζημιών που προκάλεσαν τις διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σε επιφυλακή βρισκονται Πολιτική Προστασία και οι Δήμοι, καθώς και εκατοντάδες εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες συνδράμοντας στο έργο των πυροσβεστών .

Η εισαγγελία Ιωαννίνων διέταξε διερεύνηση της υπόθεσης των πυρκαγιών για ενδεχόμενο σχέδιο εμπρησμού . Να σημειωθεί, πως οι πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί της Τρίτης σε διαφορετικά σημεία.

07:10 Διάσπαρτες εστίες στην Αχαϊα

Στην Αχαΐα, η εικόνα είναι καλύτερη. Στην περιοχή Ρωμανός, το μέτωπο που ξεπερνούσε το ένα χιλιόμετρο έχει πλέον διασπαστεί σε τρία μικρότερα. Στην Αρόη, οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να ανακόψουν τη φωτιά που πλησίασε σε κατοικημένες περιοχές.

Όλο το περασμένο 24ωρο εστάλησαν αλεπάλληλα μηνύματα από το 112, καλώντας τους κατοίκους Αρόης, Διάκου, Γηροκομείου, Λυκοχώρου, Σουλίου, Ριγανόκαμπου και Εγλυκάδας να μετακινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

07:08 Καλύτερη η εικόνα σε Χίο, Ζάκιυνθο, Φιλιππιάδα

Στη Χίο, το μέτωπο στις Κηπουριές παρουσίασε ύφεση μετά από ολονύχτια επιχείρηση. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και αγροτικές εκτάσεις. Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη για να εμποδίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς το νότιο τμήμα, όπου βρίσκεται άκαυτο δάσος. Το κύριο μέτωπο φτάνει τα τρία χιλιόμετρα και καίει δύσβατες περιοχές και χαράδρες, ενώ οι αναζωπυρώσεις, λόγω ανέμων, παραμένουν απειλητικές.

Στη Ζάκυνθο, η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, ενώ στη Φιλιππιάδα και την ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και της Άρτας τα μέτωπα έχουν περιοριστεί σημαντικά.