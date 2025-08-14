Με τις φωτιές να καίνε ακόμη -αν και τα πύρινα μέτωπα εμφανίζουν σαφώς καλύτερα εικόνα την Πέμπτη (14/8), η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού ήδη διεξάγει έρευνες για το τι μπορεί να προκάλεσε τα τόσα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια.

Φαίνεται ότι σε περιπτώσεις όπως στη μεγάλη πυρκαγιά στην Αχαΐα, στο Γυμνότοπο Πρέβεζας αλλά και στη Χίο, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αξιωματικοί του Ανακριτικού του Πυροσβεστικού Σώματος δείχνουν ότι οι πυρκαγιές ίσως προκλήθηκαν από πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, πιθανότανα από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις με ισχυρές ενδείξεις εμπρησμού. Στη Ζάκυνθο, στα Συχαινά Πάτρας, στη Βόνιτσα και στα Φλάμπουρα Πρεβέζης, τα στοιχεία, οι μαρτυρίες αλλά και οπτικοακουστικό υλικό δείχνουν ότι ίσως πρόκειται για υποθέσεις εμπρησμού.

Χθες στην περιοχή της Πάτρας, πολύ κοντά στο Γηροκομείο, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν έναν 25χρονο άνδρα, ο οποίος είχε μπει σε οικοπεδική έκταση και προκάλεσε φωτιά. Μάλιστα, οι κινήσεις του καταγράφηκαν και από κάμερα ασφαλείας και από φωτογράφο που βρέθηκε στο σημείο.

Σημειώνεται ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές οι διατάξεις του νόμου, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τις ποινές φυλάκισης που δίνει ο δικαστής, αλλά και τα διοικητικά πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις.