Στα χέρια των αστυνομικών του ΑΤ Στυλίδας, έπεσαν το μεσημέρι του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, ύστερα από απόπειρα κλοπής σε σπίτι στη Στυλίδα 2 Ρομά, γυναίκα 56 ετών και άνδρας 54 ετών, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο ως συνεργός τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής, συνέργεια σε απόπειρα διακεκριμένης κλοπής, καθώς και για απείθεια. Επιπλέον ο 54χρονος κατηγορείται και για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς για να αποφύγει τη σύλληψη, διενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς, σε όλο το μήκος της εθνικής οδού και των παραδρόμων της.

Το χρονικό

Η παρέα των Ρομά περίπου στις 2:30’ το μεσημέρι του Σαββάτου, μετέβησαν στο χωριό Σπαρτιά του Δήμου Στυλίδας, όπου η 56χρονη εισήλθε σε σπίτι 81χρονης με σκοπό την κλοπή. Η ηλικιωμένη γυναίκα την αντιλήφθηκε και απέτρεψε την κλοπή, με την 56χρονη να φεύγει τρέχοντας με τον συνεργό της που αναζητείται, ενώ σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας άλλου Ρομά, τους περίμενε ο 54χρονος.

Όλοι μαζί κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα από ανατολική Φθιώτιδα προς Λαμία, όπου τους εντόπισε το περιπολικό του ΑΤ Στυλίδας, που έκανε προσπάθεια να τους σταματήσει. Οι δράστες δε συμμορφώθηκαν στα ηχητικά σήματα και ανέπτυξαν ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ ο οδηγός επιχείρησε πολύ επικίνδυνους ελιγμούς.

Από το κέντρο της Αστυνομίας, δόθηκε εντολή στις κοντινές δυνάμεις να κινηθούν επίσης στο σημείο και τελικά οι δράστες εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο περιβολιού με ελαιόδεντρα.

Οι 2 συλληφθέντες, όπως και ο συνεργός τους, παράτησαν το όχημα στο σημείο και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί αλλά ακινητοποιήθηκαν από τους δύο αστυνομικούς του περιπολικού της Στυλίδας που έφτασε πρώτο στο σημείο. Ο τρίτος της «παρέας» κατάφερε να το σκάσει και αναζητείται.

Τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν στην εισαγγελία την Κυριακή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Σημειώνεται ότι ο 54χρονος κατηγορείται και για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς για να αποφύγει τη σύλληψη, διενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς, σε όλο το μήκος της εθνικής οδού και των παραδρόμων της.

Μέσω του συνηγόρου τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, στον ανακριτή και μέχρι τότε κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο της ΔΑ Φθιώτιδας.

Πηγή: lamiareport.gr

