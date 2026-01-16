Μια απίστευτη καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (15/1) στον Πύργο Ηλείας με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο, ο οποίος άρπαξε το αυτοκίνητο της μητέρας του και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αστυνομικές αρχές.

Ο 16χρονος ήταν φυσικά χωρίς δίπλωμα και βγήκε στους δρόμους της Ηλείας με συνοδηγό έναν συνομήλικο φίλο του. Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν άνδρες της ΟΠΚΕ του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο στην οδό Αλφειού και εκείνος αντί να ακινητοποιήσει το όχημα ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η καταδίωξη διήρκεσε αρκετή ώρα και ο ανήλικος μετέτρεψε σε «πίστα» τόσο τον Πύργο όσο και διάφορα άλλα χωριά της Ηλείας. Ο 16χρονος άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια πεζών και διερχόμενων οδηγών.

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν ο ανήλικος επιχείρησε να εμβολίσει τα περιπολικά που συμμετείχαν στην καταδίωξη, γεγονός που έφερε ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ στους δρόμους της περιοχής στήθηκαν μπλόκα. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα του ανήλικου δράστη, περίπου μία ώρα μετά και πέρασαν χειροπέδες τόσο σε εκείνον όσο και στον φίλο του.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα του 16χρονου εμφανίστηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας και δήλωσε πως ο γιος της είχε πάρει το αυτοκίνητο στα κρυφά και χωρίς να το αντιληφθεί.

Πηγή: patrisnews.gr