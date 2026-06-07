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Μια συγκλονιστική διάσωση κατέγραψε η κάμερα στον Πειραιά, όπου άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψαν την τελευταία στιγμή μια αυτοκτονία.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας στο Facebook, αποτυπώνεται η δραματική επιχείρηση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Οι ένστολοι πλησίασαν με απόλυτη προσοχή έναν άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στο μπαλκόνι έκτου ορόφου και ήταν έτοιμος να πηδήξει στο κενό. Με αστραπιαίες κινήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αρπάξουν και να τον ακινητοποιήσουν δευτερόλεπτα πριν την μοιραία πτώση.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας από τους αστυνομικούς προσπάθησε να τον ηρεμήσει, λέγοντάς του με ενσυναίσθηση: «Άκουσέ με, όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».