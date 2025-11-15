

Σε «γαλάζιο» καζάνι εξελίχθηκε το παραδοσιακό γλέντι που διοργάνωσε στη Φλώρινα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Παπασωτηρίου. Υπουργοί, βουλευτές, κομματικά στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και πρόσωπα με ιδιαίτερο πολιτικό φορτίο, όπως ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, έδωσαν το «παρών», μετατρέποντας μια τοπική γιορτή σε άτυπη επίδειξη συσπείρωσης. Στο γλέντι βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος νωρίτερα είχε επισκεφθεί την έδρα του 1ου Συντάγματος Πεζικού στη Φλώρινα, δίνοντας με την παρουσία του και θεσμικό και πολιτικό «βάρος» στη σύναξη. Παρούσα και υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρουσία του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος βρέθηκε στη Φλώρινα με την οικογένειά του. Στο καζάνι συμμετείχε επίσης ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα μιας πιο «κλειστής», σχεδόν οικογενειακής γαλάζιας μάζωξης. Ήταν μια σύναξη που συνδύασε τοπική παράδοση, τσίπουρο και πολιτικό μήνυμα συσπείρωσης.

Στο τραπέζι κάθισαν ακόμη οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και η πρώην γραμματέας του κόμματος Μαρία Συρεγγέλα. Το «παρών» έδωσαν και πολλοί ακόμη βουλευτές της ΝΔ, ανάμεσά τους οι: Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Στράτος Σιμόπουλος, Μακάριος Λαζαρίδης, Φώντας Μπαραλιάκος, Τάσος Χατζηβασιλείου, Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Κεφάλα, Μαρία Αντωνίου, Στάθης Κωνσταντινίδης, Γιάννης Γιώργος, Θόδωρος Καράογλου, Χρήστος Καπετάνος, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Ζεμπίλης, Φάνης Παπάς, Σπύρος Κουλκουδίνας. Παρούσα ήταν και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, καθώς και ο πρώην αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Γιάννης Φυτόπουλος.

Όλα αυτά, στο φόντο των καζανιών, του τσίπουρου που έβραζε, της ζωντανής μουσικής και των τοπικών μεζέδων, που έδωσαν στη σύναξη έναν έντονα χαλαρό τόνο. Ωστόσο, η μαζική παρουσία τόσων στελεχών στη Φλώρινα, μόνο ως «απλό γλέντι» δεν διαβάζεται: για πολλούς. Το καζάνι του Παπασωτηρίου λειτούργησε ως άτυπο τεστ συνοχής και σήμα ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να διατηρεί σε εγρήγορση το δίκτυο των βουλευτών και των στελεχών της, ακόμη και στις πιο χαλαρές στιγμές.

Και βέβαιως δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός, της εκεί παρουσίας του Γρηγόρη Δημητριάδη, που είχαν από πολύ κοντά όλοι καλεσμένοι, με μεγάλα αισθήματα φιλίας και παραδοχής για την προσφορά του σε κρίσιμα επίπεδα του κυβερνητικού έργου. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που ακούστηκε σε τσούγκρισμα: « Στην υγειά σου Γρηγόρη. Στην υγειά σου Γενικέ. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει και γρήγορα πίσω. Σε επιθυμήσαμε. Σε έχουμε ανάγκη»