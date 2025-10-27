Kαταγγελία για αδιαφορία και εγκατάλειψη ζώου έχει έρθει στη δημοσιότητα από πολίτες και φιλοζωικές οργανώσεις στην Πάτρα, σε βάρος πυροσβέστη ο οποίος κλήθηκε να σώσει μια γάτα.

Ένας περαστικός από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου εντόπισε μια γάτα να κρέμεται στην άκρη της και κάλεσε την Πυροσβεστική για βοήθεια, η οποία οποία τον αγνόησε.

Σύμφωνα με το zoosos.gr, είναι άγνωστο το πόση ώρα κρεμόταν από το σημείο η γάτα. Ωστόσο, δύο ώρες μετά τον εντοπισμό της και την ανεπιτυχή προσπάθεια κινητοποίησης πολιτών να τη βοηθήσουν, η άτυχη γάτα έπεσε ταλαιπωρημένη από 20 μέτρα ύψος στη θάλασσα και εξαφανίστηκε.

«Γάτα είναι»

Στο σημείο έφτασε αρχικά υπάλληλος της οδικής βοήθειας της γέφυρας, ο οποίος δεν κατάφερε να απεγκλωβίσει το ζώο. Κατόπιν κλήθηκε η Πυροσβεστική, με τον υπάλληλο της υπηρεσίας να φέρεται να απάντησε ότι θα ανέβει από την γέρυρα μόνη της «γιατί είναι γάτα».

Κόσμος που ήταν παρόν τη στιγμή που το αβοήθητο ζώο παρέδωσε και έπεσε στη θάλασσα, κάλεσε άμεσα το Λιμενικό, το οποίο ωστόσο κατέφθασε στο σημείο οδικώς. Όπως αναφέρουν οι μάρτυρες, οι υπάλληλοι του Λιμενικού ισχυρίστηκαν πως το μόνο διαθέσιμο σκάφος ήταν για επισκευή και ότι θα καλέσουν να έρθει σκάφος από το Αίγιο.

Μιάμιση ώρα μετά την πτώση της γάτας κανένας φορέας και καμία υπηρεσία δεν ενδιαφέρθηκε να την αναζητήσει. Λιμενικοί υπάλληλοι φέρονται να ισχυρίστηκαν πως την είδαν να κολυμπάει με τα κιάλια, αλλά μετά την έχασαν.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το τι απέγινε η γάτα, ωστόσο μία πτώση από τόσο μεγάλο ύψος συνήθως είναι θανατηφόρα.