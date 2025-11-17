Ο μηχανικός με το κράνος παραμένει. Και όπως δημοσιεύουμε στο τέλος αυτού του τέταρτου ρεπορτάζ, υπάρχουν στις γέφυρες πέντε σημάδια που βλέπει ο πολίτης. Και που πρέπει να αναφέρει για παν ενδεχόμενο. Και αυτή η επισήμανση έκκληση, παρ’όλο που οι κρίσιμες γέφυρες αποκτούν δίκτυα αισθητήρων που μετρούν παραμορφώσεις, δονήσεις, θερμοκρασία, υγρασία και διάβρωση. Τα δεδομένα ανεβαίνουν σε πλατφόρμες, αναλύονται αυτόματα και, αν κάτι ξεφύγει από τα όρια, το σύστημα χτυπά συναγερμό πριν φανεί η πρώτη ρωγμή. Αλλά πάντα το ανθρώπινο μάτι είναι χρήσιμο. Ποτέ κανείς δεν ξέρει με την τεχνολογία

Ο έλεγχος δεν είναι πια «με το μάτι»

Advertisement

Advertisement

Η σύγχρονη επιτήρηση βασίζεται σε μόνιμη ενόργανη παρακολούθηση (Structural Health Monitoring). Μετρητές παραμόρφωσης και επιταχυνσιόμετρα «διαβάζουν» πώς δουλεύει η γέφυρα όταν περνούν βαριά φορτία, ενώ αισθητήρες διάβρωσης και υγρασίας προειδοποιούν για τις πιο ύπουλες φθορές. Οι τιμές συγκρίνονται διαρκώς με όρια σχεδιασμού και με το ιστορικό της κάθε κατασκευής.

Πότε ανάβει το κόκκινο

Δεν περιμένουμε την ορατή ρωγμή. Συναγερμός δίνεται όταν αλλάξει η «υπογραφή» των δονήσεων, όταν οι παραμορφώσεις αυξηθούν ανεξήγητα σε ένα άνοιγμα ή όταν οι δείκτες διάβρωσης επιταχύνονται. Τότε ενεργοποιείται προληπτική συντήρηση ή ενίσχυση, πριν μειωθεί ουσιαστικά η φέρουσα ικανότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο κατάστρωμα

Σε ολοένα περισσότερα έργα, αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μαθαίνουν τη φυσιολογική συμπεριφορά της γέφυρας και εντοπίζουν μοτίβα που ξεφεύγουν από το «κανονικό». Ο στόχος δεν είναι να διαπιστωθεί ότι κάτι έσπασε, αλλά να προβλεφθεί τι μπορεί να σπάσει—και πότε.

Το «δίδυμο» που δουλεύει 24/7

Advertisement

Ένα ψηφιακό δίδυμο είναι το ζωντανό αντίγραφο της γέφυρας. Τα δεδομένα αισθητήρων τροφοδοτούν το μοντέλο σε πραγματικό χρόνο και οι μηχανικοί δοκιμάζουν σενάρια: από καύσωνα και αιχμές φορτίων μέχρι σεισμό. Αν η πραγματική απόκριση δεν ταιριάζει με τη θεωρία, εντοπίζεται γρήγορα το επίμαχο σημείο και επανυπολογίζεται η αντοχή.

Τεχνολογία χωρίς διαδικασίες; Κίνδυνος βιτρίνας

Όλα τα παραπάνω έχουν αξία μόνο όταν συνοδεύονται από σαφή πρωτόκολλα συναγερμών, υποχρεωτική αξιολόγηση ευρημάτων και διαφάνεια. Αλλιώς, τα «έξυπνα» συστήματα κινδυνεύουν να γίνουν διακοσμητικά. Η ουσία βρίσκεται στο ποιος διαβάζει τα δεδομένα, ποιος αποφασίζει τις παρεμβάσεις και ποιος λογοδοτεί για την ασφάλεια.

Advertisement

Κεντρικό μήνυμα: Οι γέφυρες σήμερα «μιλούν» πριν ραγίσουν. Το ζητούμενο είναι να τις ακούμε. Συστηματικά, θεσμικά και εγκαίρως.

Τα πέντε σημάδια που βλέπει ο πολίτης (και πρέπει να αναφέρει)

Δεν κάνουμε τον μηχανικό από το αυτοκίνητο. Όμως, αν δείτε:

Advertisement

Έντονες, νέες ή γρήγορα εξελισσόμενες ρωγμές στο κατάστρωμα, στα κράσπεδα ή στα βάθρα. Ορατή οξείδωση ή εκτεθειμένο σίδερο σε κομβικά σημεία. Σπασμένα ή χαλαρά κιγκλιδώματα, αρμούς, στηθαία που δεν επισκευάζονται για μεγάλο διάστημα. Ασυνήθιστες καθιζήσεις ή “σκαλοπάτια” στην είσοδο ή έξοδο της γέφυρας. Επαναλαμβανόμενους, έντονους θορύβους/κραδασμούς σε συγκεκριμένο σημείο που δεν υπήρχαν πριν.

Καταγγέλλουμε άμεσα στον διαχειριστή του δρόμου ή στην αρμόδια υπηρεσία. Αυτά τα “μικρά” στοιχεία, σε συνδυασμό με τα δεδομένα των αισθητήρων, βοηθούν να κλείσουν έγκαιρα τρύπες ασφάλειας.

Ποιοι αισθητήρες “φυλάνε” σήμερα τις οδικές γέφυρες

Strain gauges (μετρητές παραμόρφωσης):

“Νιώθουν” το τέντωμα και τη συμπίεση στο σκυρόδεμα ή στο χάλυβα όταν περνούν φορτηγά. Αν οι τιμές ξεπερνούν τα όρια ή αλλάζουν μοτίβο, είναι προειδοποίηση.

“Νιώθουν” το τέντωμα και τη συμπίεση στο σκυρόδεμα ή στο χάλυβα όταν περνούν φορτηγά. Αν οι τιμές ξεπερνούν τα όρια ή αλλάζουν μοτίβο, είναι προειδοποίηση. Οπτικές ίνες (Fiber Bragg Grating):

Τοποθετούνται κατά μήκος δοκών ή καλωδίων. Δίνουν συνεχές προφίλ παραμορφώσεων και θερμοκρασίας, με δυνατότητα εντοπισμού προβληματικών ζωνών σε μεγάλη κλίμακα.

Τοποθετούνται κατά μήκος δοκών ή καλωδίων. Δίνουν συνεχές προφίλ παραμορφώσεων και θερμοκρασίας, με δυνατότητα εντοπισμού προβληματικών ζωνών σε μεγάλη κλίμακα. Επιταχυνσιόμετρα & αισθητήρες δόνησης:

Καταγράφουν τη δυναμική “υπογραφή” της γέφυρας. Μικρές μεταβολές σε ιδιοσυχνότητες ή απόσβεση μπορούν να δείξουν βλάβες ή χαλάρωση συνδέσεων.

Καταγράφουν τη δυναμική “υπογραφή” της γέφυρας. Μικρές μεταβολές σε ιδιοσυχνότητες ή απόσβεση μπορούν να δείξουν βλάβες ή χαλάρωση συνδέσεων. Αισθητήρες μετακίνησης / κλίσης:

Μετρούν καθιζήσεις, μετατοπίσεις, περιστροφές βάθρων και αρμών. Χρήσιμοι για γέφυρες με υψηλά βάθρα ή σε σεισμογενείς περιοχές.

Μετρούν καθιζήσεις, μετατοπίσεις, περιστροφές βάθρων και αρμών. Χρήσιμοι για γέφυρες με υψηλά βάθρα ή σε σεισμογενείς περιοχές. Αισθητήρες διάβρωσης & υγρασίας:

Τοποθετούνται στο σκυρόδεμα, κοντά στον οπλισμό. Δείχνουν πότε ξεκινά ή επιταχύνεται η διάβρωση, πριν εμφανιστούν ορατές φθορές.

Τοποθετούνται στο σκυρόδεμα, κοντά στον οπλισμό. Δείχνουν πότε ξεκινά ή επιταχύνεται η διάβρωση, πριν εμφανιστούν ορατές φθορές. Περιβαλλοντικοί αισθητήρες (άνεμος, θερμοκρασία, βροχή):

Επιτρέπουν τη σωστή ερμηνεία των μετρήσεων: άλλη συμπεριφορά σε παγετό, άλλη σε καύσωνα, άλλη σε καταιγίδα.

Advertisement