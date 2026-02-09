Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Ο Τέρενς Κουίκ περιγράφει όλο το δαιδαλώδες παρασκήνιο για την καθιέρωση της παγκόσμιας Ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Οι εμπλοκές στην ελληνική κυβέρνηση, η άρνηση του ΟΗΕ, οι απαράδεκτες δικαιολογίες της Ουνέσκο. Αποκαλύπτει επίσης και όλα τα ονόματα εκείνων που πρότειναν και εργάστηκαν για να επιτευχθεί το αυτονόητο.

UNESCO: 9 Φεβρουαρίου Ημέρα ελληνικής γλώσσας – Η παγκόσμια γιορτή και οι πρωταγωνιστές της – Μια άγνωστη ιστορία με πολύ παρασκήνιο στο βίντεο του Τέρενς Κουίκ

