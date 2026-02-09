Ο Τέρενς Κουίκ περιγράφει όλο το δαιδαλώδες παρασκήνιο για την καθιέρωση της παγκόσμιας Ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Οι εμπλοκές στην ελληνική κυβέρνηση, η άρνηση του ΟΗΕ, οι απαράδεκτες δικαιολογίες της Ουνέσκο. Αποκαλύπτει επίσης και όλα τα ονόματα εκείνων που πρότειναν και εργάστηκαν για να επιτευχθεί το αυτονόητο.

Advertisement
Advertisement