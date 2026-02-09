Ο Τέρενς Κουίκ περιγράφει όλο το δαιδαλώδες παρασκήνιο για την καθιέρωση της παγκόσμιας Ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Οι εμπλοκές στην ελληνική κυβέρνηση, η άρνηση του ΟΗΕ, οι απαράδεκτες δικαιολογίες της Ουνέσκο. Αποκαλύπτει επίσης και όλα τα ονόματα εκείνων που πρότειναν και εργάστηκαν για να επιτευχθεί το αυτονόητο.
UNESCO: 9 Φεβρουαρίου Ημέρα ελληνικής γλώσσας – Η παγκόσμια γιορτή και οι πρωταγωνιστές της – Μια άγνωστη ιστορία με πολύ παρασκήνιο στο βίντεο του Τέρενς Κουίκ
Άγνωστες λεπτομέρειες για το πώς πορεύτηκε από την Νάπολι της Ιταλίας στη Βουλή των Ελλήνων μιά κορυφαία πρόταση για να γίνει υπουργική απόφαση περνώντας από αδιανόητες συμπληγάδες.
array(0) { }
ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
9 Φεβρουαρίου 2026 • 06:21
Advertisement
Advertisement
Προτείνετε μια διόρθωση
Πείτε το στην HuffPost