Χειροπέδες σε δύο ειδικευόμενους γιατρούς του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Αθήνας πέρασαν τα στελέχη της Ασφάλειας Παπάγου, καθώς από την έρευνά τους προέκυψε ότι συνταγογραφούσαν παράνομα πασίγνωστο χάπι κατά του διαβήτη, προκειμένου να το πωλήσουν σε άτομα, που επιθυμούν να χάσουν βάρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να υποκλέψουν τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα της Νευρολογικής Κλινικής και με αυτόν τον τρόπο να συνταγογραφήσουν τα σκευάσματα. Στη συνέχεια εκτελούσαν τις συνταγές σε διάφορα φαρμακεία, ώστε να πάρουν τα φάρμακα και να τα πωλήσουν ως «χάπια αδυνατίσματος».

Advertisement

Advertisement