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Ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην αείμνηστη Μάρω Κοντού και τη βαθιά σχέση που τον συνέδεεε μαζί της σε συνέντευξή του στο Στούντιο 3, υπογραμμίζοντας ότι δεν περίμενε ότι θα έφευγε από τη ζωή.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είχαμε μια μεγάλη σχέση γιατί με την Μάρω ξεκινήσαμε μαζί. Ξεκινήσαμε από την οδό Ονείρων, από το ’60. Όταν αυτή είχε αρχίσει να γίνεται πρωταγωνίστρια ενώ εγώ ήμουν ένα τίποτα. Από τότε είχαμε μια φιλία. Όλοι έχουμε φίλους, αλλά η φιλία των ηθοποιών μεταξύ τους είναι πολύ πιο δυνατή όταν βρίσκονται σε μία σεζόν. Εγώ με τους συνεργάτες που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε γίνει πάρα πολύ καλοί φίλοι. Είμαστε αληθινοί, ειλικρινείς, αγαπησιάρηδες.

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Είμαστε κάτι περίεργο με τη Μάρω. Δηλαδή, επικοινωνούσαμε συνέχεια. Την έπαιρνα τηλέφωνο, με έπαιρνε τηλέφωνο. Μου την “έσκασε” ουσιαστικά. Εγώ δεν το περίμενα, ειλικρινά. Δεν είχα μάθει τίποτα. Δεν μας είχε πει τίποτα. Εκτός ότι τηλεφωνιόμασταν τακτικά, δύο μήνες πριν συναντηθήκαμε σε ένα εστιατόριο και τα είπαμε. Ήταν τόσο ζωντανή από το τηλέφωνο, δεν είχε κάτι που να προδίδει ότι κάτι συμβαίνει και μου ήρθε νταμπλάς”.

Μάλιστα, ο κ. Κωνσταντίνου μοιράστηκε και ένα “μεταφυσικό περιστατικό”, όπως το χαρακτήρισε. «Το βράδυ κοιμόμουν και βλέπω ότι εγώ και η Μάρω, μαζί μας ήταν και ένας ακόμα ηθοποιός, πηγαίναμε να κάνουμε ένα γύρισμα. Και όπως πηγαίνουμε, την χάνω. Και αρχίζω και φωνάζω: “Μάρω, Μάρω!” Και μου λέει τότε η Μάρω “καλά, δεν πειράζει, θα τα πούμε άλλη φορά”. Ξυπνάω το πρωί και βλέπω το τηλέφωνό μου και βλέπω ένα μήνυμα “συλλυπητήρια”».