Credits: ΕΡΤ - Η στιγμή που έγινε το τροχαίο με την 64χρονη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Σε κατάσταση σοκ είναι ο γιος της 64χρονης γυναίκας, η οποία ήταν σταματημένη με το αυτοκίνητό της σε φανάρι στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν ένα δεύτερο όχημα ήρθε από πίσω με μεγάλη ταχύτητα και έπεσε πάνω της.

Όπως φαίνεται και από το νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου είχε τον χρόνο να αντιδράσει και να σταματήσει, αποφεύγοντας την μοιραία σύγκρουση, που οδήγησε στον θάνατο την 64χρονη.

Μάλιστα, ο οδηγός μίας μοτοσικλέτας που βρισκόταν στο σημείο, αντιλήφθηκε το σταματημένο όχημα της 64χρονης και πέρασε από δίπλα χωρίς κάποια δυσκολία. Όπως περιγράφει ο γιος της 64χρονης, «δεν υπάρχουν λόγια», για το δυστύχημα που συνέβη τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (17/9) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

«Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να είναι κάποιος σταματημένος στο φανάρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέφτουμε από πίσω με ιλιγγιώδη ταχύτητα και χωρίς φρένο. Άλλωστε στο βίντεο φαίνεται μία μηχανή η οποία αποφεύγει εύκολα την μητέρα μου και συνεχίζει την πορεία της», τονίζει ο γιος της 64χρονης γυναίκας.