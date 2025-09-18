Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, μετά από σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων, εκ των οποίων το ένα ήταν ταξί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν 3 ακόμα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, διακρίνεται το όχημα που οδηγούσε η 64χρονη στο ρεύμα προς Αθήνα, την στιγμή που ένα δεύτερο όχημα έπεσε με ταχύτητα από πίσω, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου υπήρξε νέα σύγκρουση με το ταξί, καθώς και με ένα τέταρτο ΙΧ.