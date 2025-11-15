Γνωστή δημοσιογράφος, που συνελήφθη στην Αττική Οδό τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11) κατηγορείται για απειλή και εξύβριση αστυνομικών, καθώς φέρεται να τους είπε «θα σας τελειώσω».

Λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα για έλεγχο αλκοτέστ σε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός η 52χρονη δημοσιογράφος, στα διόδια Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

Το όχημα, που οδηγούσε 59χρονος άνδρας, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών με αποτέλεσμα να το καταδιώξουν και να το ακινητοποιήσουν στην συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και Κασταμονής.

Στον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγός του οχήματος ήταν υπό την επήρεια μέθης (σε ποσοστά Α μέτρηση 0,55 mg/l και Β μέτρηση 0,47 mg/l με την μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα).

Στον οδηγό βεβαιώθηκε παράβαση και πρόστιμο ύψους 700 ευρώ, 90 ημέρες αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, εννέα βαθμούς ΣΕΣΟ και ακινητοποίηση του οχήματός του.

Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, η γνωστή δημοσιογράφος βγήκε από το ΙΧ και βιντεοσκοπούσε τους αστυνομικούς, βρίζοντάς τους και απειλώντας τους λεκτικά. Η 52χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Νέας Ιωνίας.