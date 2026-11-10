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Παρά τις προσπάθειες των κριτών να τη μεταπείσουν, η παίκτρια επέμεινε στην απόφασή της, προκαλώντας έκπληξη στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους.

Στην ίδια δοκιμασία, ο Χρύσανθος αποχώρησε από τον διαγωνισμό μετά την αξιολόγηση των φωτογραφιών του, αφήνοντας αιχμές κατά της Σταυρούλας για τη συμπεριφορά της.

Ο Χρήστος παρέμεινε στο παιχνίδι, ενώ ο Ακύλλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόκριση στην τελική δεκάδα, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω αποχωρήσεις.

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Η απαιτητική δοκιμασία «New Year, New Me», η απόφαση της παίκτριας που αιφνιδίασε τους συμπαίκτες της και οι αιχμές κατά την αποχώρηση

Δύο αποχωρήσεις είχε το τελευταίο επεισόδιο του GNTM, καθώς η Σταυρούλα Μαυρομάτη επέλεξε να εγκαταλείψει οικειοθελώς τον διαγωνισμό, επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει στη γυμνή φωτογράφιση, ενώ ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που αποχώρησε έπειτα από την αξιολόγηση των φωτογραφιών. Η απόφαση της παίκτριας προκάλεσε έκπληξη στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, ενώ η έξοδος του Χρύσανθου συνοδεύτηκε από αιχμηρά σχόλια προς την ίδια.

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Η Σταυρούλα γνωστοποίησε την πρόθεσή της στη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα. Οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να την μεταπείσουν, εξηγώντας της τον σκοπό της φωτογράφισης και τη σημασία της συγκεκριμένης δοκιμασίας για την πορεία της στο παιχνίδι. Ωστόσο, η παίκτρια παρέμεινε στην απόφασή της, με τις κριτές να σέβονται τελικά την επιλογή της.

Στη συνέχεια, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της, οι οποίοι δεν έκρυψαν την έκπληξή τους για την απρόσμενη εξέλιξη.

«Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο», δήλωσε η Σταυρούλα, διευκρινίζοντας πως η αποχώρησή της δεν σχετιζόταν με τις επιδόσεις της στις δοκιμασίες.

«Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή», πρόσθεσε.

Η απόφασή της ήρθε μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία είχε καταφέρει να παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις φωτογραφίσεις, παρά τα μειονεκτήματα που προέκυπταν από τις στρατηγικές επιλογές των συμπαικτών της.

Η Anastazja, από την πλευρά της, δεν έδειξε να επηρεάζεται ιδιαίτερα από την αποχώρηση της Σταυρούλας, εξηγώντας πως δεν είχαν αναπτύξει κάποια ιδιαίτερη σχέση.

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«Δε θα μου λείψει από το σπίτι. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Δε μου κάνει μεγάλη διαφορά το αν θα έμενε ή αν θα έφευγε. Δεν είχα ποτέ καμία χημεία με αυτήν την κοπέλα», σχολίασε.

Η γυμνή φωτογράφιση του GNTM και το concept «New Year, New Me»

Η δοκιμασία που αποτέλεσε την αφορμή για την οικειοθελή αποχώρηση της Σταυρούλας ήταν η πρώτη beauty καμπάνια των 12 διαγωνιζόμενων, η οποία είχε ως κεντρικό στοιχείο τη γυμνή φωτογράφιση.

Η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχτηκε τους παίκτες στο πλατό και τους ενημέρωσε πως αυτή τη φορά θα έπρεπε να ποζάρουν χωρίς ρούχα, καθώς το ζητούμενο ήταν να αναδειχθεί αποκλειστικά το πρόσωπό τους.

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Η κεντρική ιδέα της φωτογράφισης στηριζόταν στην ισορροπία ανάμεσα στην πρόκληση και την καλλιτεχνική αισθητική, με τους διαγωνιζόμενους να καλούνται να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα που θα ξεχώριζε για την κομψότητα και την απλότητά του.

Το concept ονομάστηκε «New Year, New Me» και κάθε παίκτης εκπροσωπούσε έναν από τους 12 μήνες του χρόνου. Για την πρώτη λήψη, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν στοιχεία της φύσης που αντιστοιχούσαν στον μήνα τους, καλύπτοντας με αυτά επιλεγμένα σημεία του σώματός τους.

Η φωτογράφιση περιλάμβανε δύο διαφορετικά στάδια. Αρχικά, οι παίκτες πόζαραν ατομικά, προσπαθώντας να αποδώσουν τον μήνα που είχαν αναλάβει, ενώ ο Ακύλλας είχε τον ρόλο των μυστικών επιλογών που επηρέαζαν τη διαδικασία.

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Στο δεύτερο μέρος, οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν ανά τριάδες, εκπροσωπώντας τους τρεις μήνες κάθε εποχής. Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν βοηθητικά αντικείμενα και έπρεπε να συνεργαστούν, αξιοποιώντας τις στάσεις και τις κινήσεις των σωμάτων τους ώστε να καλύπτουν τη γύμνια των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

GNTM: Χρύσανθος, Χρήστος και Καρολίνα στη δοκιμασία αποχώρησης

Μετά το τέλος της φωτογράφισης, ακολούθησε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με τον Χρήστο, την Καρολίνα και τον Χρύσανθο να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις και να κινδυνεύουν να αποχωρήσουν από το GNTM.

Η Καρολίνα ήταν η πρώτη που εξασφάλισε τη συνέχειά της στον διαγωνισμό, καθώς παρέλαβε τη φωτογραφία της. Έτσι, η τελική απόφαση αφορούσε πλέον τον Χρήστο και τον Χρύσανθο.

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Τελικά, ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που δεν κατάφερε να συνεχίσει στο παιχνίδι, αποχαιρετώντας τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους.

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Ο Χρήστος, ο οποίος παρέμεινε στο GNTM, αναγνώρισε πως οι τελευταίες του εμφανίσεις δεν ήταν στο επίπεδο που θα ήθελε, αντιμετωπίζοντας την εξέλιξη ως ένα απαραίτητο ξύπνημα για τη συνέχεια.

«Το χρειαζόμουν αυτό το χαστούκι. Είχα κάνει μια μικρή κοιλιά στις δύο τελευταίες φωτογραφίσεις. Δεν το συνηθίζω αυτό. Απλώς είχα χαλαρώσει λίγο, είχα επαναπαυτεί. Άναψε πάλι η σπίθα μου και τα λέμε στην 5άδα», δήλωσε.

Οι αιχμές του Χρύσανθου κατά της Σταυρούλας μετά την αποχώρηση

Η αποχώρηση του Χρύσανθου δεν ολοκληρώθηκε χωρίς εντάσεις, καθώς ο ίδιος άφησε αιχμές κατά της Σταυρούλας, υποστηρίζοντας ότι την άκουσε να γελά τη στιγμή που εκείνος έφευγε από τον διαγωνισμό.

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«Άκουσα ένα γέλιο δυνατό και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν η φίλη μας η Σταυρούλα. Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται. Είναι πιο ωραίο να μιλάς με τον χαρακτήρα σου και με τις πράξεις σου παρά με τα λόγια σου, γιατί όταν η εξωτερική εμφάνιση δεν συνάδει με τον κόσμο που έχεις μέσα σου είναι πολύ άσχημο. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, ο Ακύλλας δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πρόκρισή του στην τελική δεκάδα, κάνοντας παράλληλα λόγο για την ανάγκη να αποχωρήσουν σταδιακά και άλλοι διαγωνιζόμενοι.

«Επιτέλους είμαστε 10. Φτάσαμε και εδώ από τα 22 άτομα. Καιρός ήταν. Τώρα ξεκινάει όλο το πάρτι. Τώρα ξεκινάει το πραγματικό GNTM και υπάρχουν ακόμα άτομα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σιγά-σιγά», σχολίασε.