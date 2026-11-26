Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, καθώς η μαζική στροφή προς τα πανεπιστήμια συντηρείται από την κοινωνική απαξίωση της τεχνικής κατάρτισης και την έλλειψη διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Παρά τον μεγάλο αριθμό μαθητών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση, οι αποφοιτήσαντες έρχονται αντιμέτωποι με υψηλά ποσοστά αναντιστοιχίας προσόντων και περιορισμένες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στον χώρο εργασίας.

Η Πολιτεία οφείλει να αναβαθμίσει τον κλάδο συνδέοντας τις ειδικότητες με τις σύγχρονες επενδυτικές ανάγκες της οικονομίας και θεσπίζοντας ένα οργανωμένο πλαίσιο αμειβόμενης μαθητείας.

Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων, που ενισχύουν το κύρος της τεχνικής διαδρομής και προσφέρουν σαφείς προοπτικές εξέλιξης, κρίνεται απαραίτητη για την αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς απασχόλησης για τους νέους.

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Τι συμβαίνει με την τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα; Γιατί είναι τόσο υποβαθμισμένη; Τι πρέπει να γίνει; Η συζήτηση διαρκεί χρόνια τώρα, αλλά οι λύσεις μένουν στο ράφι, δυστυχώς. Ας δούμε κατ’ αρχάς τους αριθμούς. Με βάση τα στοιχεία του 2024–2025, περίπου 103.000 ενεργοί μαθητές επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση εντός Λυκείου και πάνω από 91.000 καταρτιζόμενοι και μαθητευόμενοι μετά το Λύκειο.

Με άλλα λόγια, περίπου ένας στους τρεις μαθητές λυκείου φοιτά σε ΕΠΑΛ-αριθμός όχι ευκαταφρόνητος. Μετά την αποφοίτηση υπάρχει ένας δεύτερος, σχεδόν εξίσου μεγάλος σε μέγεθος χώρος επαγγελματικής κατάρτισης.

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Όμως κάθε καλοκαίρι καταγράφεται η μαζική στροφή προς τα ΑΕΙ, που σαρώνει τα πάντα. Το 2026 το Υπουργείο ανακοίνωσε 70.593 υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια μέσω των διαδικασιών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και 63.609 επιτυχόντες στα πανεπιστήμια και στις λοιπές σχολές που περιλαμβάνει η ανακοίνωση.

Αποτέλεσμα; Το 2024 πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε το 44,5% των Ελλήνων ηλικίας 25–34 ετών, πολύ κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Τα δύσκολα αρχίζουν μετά την αποφοίτηση, καθώς η φοίτηση σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα λειτουργεί συχνά και ως χρόνος μετάθεσης της αναζήτησης επαγγελματικής διεξόδου. Η ελληνική ιδιαιτερότητα φαίνεται εντονότερα στην αδυναμία της επαγγελματικής διαδρομής να προσφέρει μια εξίσου πειστική προοπτική.

Το πρόβλημα της απορρόφησης είναι ιδιαίτερα οξύ στα πρώτα χρόνια μετά το πτυχίο. Το 2025 εργαζόταν το 66,9% των πρόσφατων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έναντι 86,9% στην ΕΕ. Πρόκειται για διαφορά 20 ποσοστιαίων μονάδων. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ποιότητα της απασχόλησης. Το 2025, το 31,4% των εργαζόμενων πτυχιούχων ηλικίας 20–64 ετών στην Ελλάδα απασχολούνταν σε επαγγέλματα που η Eurostat κατατάσσει κάτω από το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι 21,4% στην ΕΕ. Ο δείκτης μετρά την αναντιστοιχία επιπέδου προσόντων και απασχόλησης.

Γιατί, παρόλα αυτά η ελληνική οικογένεια επιμένει να στηρίξει τα παιδιά για μια θέση στο Πανεπιστήμιο; Οι αντιλήψεις των οικογενειών έχουν ιστορία και πρακτική βάση. Το πανεπιστημιακό πτυχίο συνδέθηκε με την κοινωνική άνοδο, την πρόσβαση σε κατοχυρωμένα επαγγέλματα και την προσδοκία σταθερής δουλειάς. Από την πλευρά του μαθητή, η γενική εκπαίδευση επιτρέπει να αναβάλει την επιλογή επαγγέλματος. Από την πλευρά του γονιού, η προτροπή «δώσε Πανελλαδικές» μοιάζει ασφαλής όταν η άλλη διαδρομή έχει αβέβαιη πρακτική, ασαφή προοπτική εξέλιξης.

Οι επιδόσεις του συστήματος συντηρούν αυτή την ιεράρχηση. Το 2024, μόλις 15% των πρόσφατων αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είχε εμπειρία μάθησης στον χώρο εργασίας, έναντι 65,2% στην ΕΕ, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό δείκτη.

Η σύγκριση αποτυπώνει και διαφορές ανάμεσα στις οικονομίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει στην Ελλάδα μεγάλο βάρος κλάδων χαμηλής προστιθέμενης αξίας, κενά δεξιοτήτων και προβλήματα στην ποιότητα της εργασίας. Αν η δουλειά που ακολουθεί τη σχολή είναι χαμηλόμισθη, εποχική ή χωρίς προοπτική, η επιφυλακτικότητα του γονιού έχει πραγματικό υπόβαθρο.

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Παράλληλα, ορατές είναι οι διαχρονικές ευθύνες της Πολιτείας. Οι πόροι και οι υποδομές υστερούν σε σχέση με τις απαιτήσεις της τεχνικής εκπαίδευσης. Ο ΟΟΣΑ καταγράφει για το 2023 δαπάνη 8.286 δολαρίων ανά μαθητή επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, έναντι 13.901 κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ. Το 2025 περίπου 26% των πρόσφατων αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είχε εμπειρία μάθησης στον χώρο εργασίας, έναντι περίπου 66% στην ΕΕ.

Το Υπουργείο καταγράφει επικαλύψεις ειδικοτήτων ανάμεσα σε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ. Σε αρκετές περιπτώσεις, διαφορετικές διαδρομές καταλήγουν στα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα ή σε μικρή διαφορά στον χρόνο που απαιτείται για την άδεια άσκησης. Ο νέος πρέπει να ξέρει τι παραπάνω θα μπορεί να κάνει αν συνεχίσει τις σπουδές του. Η σαφής αντιστοίχιση τίτλων, προσόντων και επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι ευθύνη της πολιτείας.

Ένα ταξίδι στην Γερμανία και την Βρετανία

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Συχνά βαδίζουμε στα τυφλά, αγνοώντας την πολύτιμη διεθνή εμπειρία. Θα σταθώ σε δύο περιπτώσεις.

Στη Γερμανία, η επαγγελματική εκπαίδευση έχει βαθιές ρίζες. Το κύριο γνώρισμα είναι πως η επιχείρηση αναλαμβάνει μέρος της εκπαίδευσης. Ο μαθητευόμενος συνάπτει σύμβαση, αμείβεται και μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην επιχείρηση και στην επαγγελματική σχολή για δύο έως τρεισήμισι χρόνια.

Υπάρχουν κοινά πρότυπα ανά επάγγελμα, προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις και τους εκπαιδευτές τους και οργανωμένος ρόλος των επιμελητηρίων στις εξετάσεις. Το 2025 άρχισαν δυική εκπαίδευση περίπου μισό εκατομμύριο νέοι μαθητευόμενοι. Η γερμανική κυβέρνηση καταγράφει ταυτόχρονα κενές θέσεις και υποψηφίους που ακόμη αναζητούν θέση. Με τον τρόπο αυτό η επαγγελματική κατάρτιση αποκτά οργανική σχέση με την παραγωγή.

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Στην Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ επιχειρεί να αλλάξει το κύρος της τεχνικής διαδρομής ήδη από το σχολείο, μετά από χρόνια αδράνειας. Στις 27 Ιουλίου 2026, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι «η Βρετανία θα εκτιμά το κράνος του τεχνίτη όσο και το καπέλο του πτυχιούχου».

Η εξαγγελία προβλέπει γνωριμία με την τεχνική εκπαίδευση και τους χώρους εργασίας από τα 14, συνεργασία σχολείων, κολεγίων, τοπικών αρχών και εργοδοτών, και αξιολόγηση των σχολείων για την ποιότητα της τεχνικής εκπαίδευσης που προσφέρουν.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στη συνέχεια τα Vocational GCSEs, με κοινά εθνικά πρότυπα και διατήρηση του κορμού αγγλικών, μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Οι ευρύτερες τεχνικές διαδρομές σχεδιάζεται να αρχίσουν από τον Σεπτέμβριο του 2028 και οι πρώτοι νέοι τίτλοι από το 2029. Η πολιτική επιλογή είναι να αποκτήσουν οι μαθητές εμπειρία πριν κληθούν να αποφασίσουν και να έχουν διόδους συνέχειας μετά την επιλογή τους.

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Κλειδί για τη λύση, το νέο παραγωγικό μοντέλο

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Περισσότερο από ποτέ, η επαγγελματική εκπαίδευση είναι καιρός να συνδεθεί με την προοπτική ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα. Οι ειδικότητες θα πρέπει να σχεδιάζονται μαζί με τις επενδύσεις που θα δημιουργήσουν δουλειές. Ο σχεδιασμός όμως πρέπει να απαντά και στο ποια παραγωγή θέλουμε σε πέντε, δέκα χρόνια ή και περισσότερα χρόνια.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων χρειάζεται ψυκτικούς, ηλεκτρολόγους και τεχνικούς αντλιών θερμότητας. Η μεταποίηση χρειάζεται τεχνικούς αυτοματισμού, συντήρησης και ποιοτικού ελέγχου. Η αγροδιατροφή χρειάζεται τεχνικούς άρδευσης, επεξεργασίας τροφίμων και ψυκτικής αλυσίδας.

Η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τη σημασία της κατάρτισης στη φροντίδα. Η Πολιτεία, οι περιφέρειες, η αυτοδιοίκηση οφίλουν να συνδέουν τις ειδικότητες με συγκεκριμένες επενδύσεις, διαθέσιμους εκπαιδευτές και πραγματικές θέσεις μαθητείας.

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Η μαθητεία πρέπει να αποκτήσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και η επιχείρηση οφείλει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες-εδώ το παράδειγμα της Γερμανίας είναι διαφωτιστικό. Κάθε θέση χρειάζεται σύμβαση, αμοιβή, ασφάλιση, εκπαιδευτή και σαφές πρόγραμμα για όσα θα μάθει ο νέος. Μικρές επιχειρήσεις μπορούν να μοιράζονται εργαστήρια και να εκπαιδεύουν από κοινού μαθητευόμενους, με συντονισμό από σχολές και επιμελητήρια και συμμετοχή των εργαζομένων στον έλεγχο της ποιότητας.

Παράλληλα, οι μαθητές και οι γονείς αξίζει να γνωρίζουν τις επιλογές πριν από την ώρα της απόφασης. Από το Γυμνάσιο μπορούν να υπάρχουν επισκέψεις σε σύγχρονα εργαστήρια και χώρους δουλειάς, μικρά πρακτικά έργα και συναντήσεις με αποφοίτους. Κάθε οικογένεια πρέπει να μπορεί να δει τι διδάσκει μια ειδικότητα, ποια επαγγελματικά δικαιώματα δίνει και πού μπορεί να οδηγήσει.

Χρειάζονται επίσης διαδρομές συνέχειας προς ανώτερη τεχνική εξειδίκευση και, όπου υπάρχει συνάφεια, προς τα ΑΕΙ. Έτσι ένας δεκαπεντάχρονος μπορεί να επιλέξει με βάση την κλίση του, ξέροντας ότι θα έχει περιθώριο να αλλάξει γνώμη και να συνεχίσει να σπουδάζει.

Αν όμως, πέρα και πάνω από τα πρακτικά αυτά μέτρα, τεθεί το ερώτημα πώς η επαγγελματική εκπαίδευση θα γίνει συνώνυμο της αξιοπρεπούς απασχόλησης, ψηλά στη συνείδηση των πολιτών, τότε αρκεί να απαντηθεί μια απλή ερώτηση. Μπορεί ένας νέος να πει «θέλω να γίνω ψυκτικός, ηλεκτρολόγος ή τεχνικός αυτοματισμών» και να αντιμετωπιστεί με την ίδια σοβαρότητα με την οποία θα τον άκουγαν αν έλεγε «θέλω να σπουδάσω νομική»; Η απάντηση αφορά το πώς μια κοινωνία αντιλαμβάνεται την επιτυχία, τι θεωρεί γνώση και σε ποιον αναγνωρίζει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη ζωή του.

Στην Ελλάδα, το πανεπιστημιακό πτυχίο συνδέθηκε με μια ισχυρή υπόσχεση κοινωνικής ανόδου. Πίσω από την επιμονή πολλών γονιών να σπουδάσει το παιδί τους βρίσκεται συχνά η επιθυμία να έχει περισσότερες επιλογές, σταθερότερη εργασία και μεγαλύτερη αυτονομία από εκείνους. Η ίδια φιλοδοξία μπορεί να εκφραστεί και μέσα από μια τεχνική διαδρομή. Για να την εμπιστευτεί όμως μια οικογένεια, πρέπει να μπορεί να δει τι ανοίγεται μπροστά στο παιδί μετά την πρώτη δουλειά.

Η αξιοπρέπεια, βέβαια θα κρίνεται και στο τέλος του μήνα. Όταν μια επιχείρηση λέει ότι δεν βρίσκει τεχνίτες, το ερώτημα αφορά και την ίδια. Τι μισθό προσφέρει; Ποιος θα εκπαιδεύσει τον νέο; Πώς θα ανταμειφθεί όταν αποκτήσει εμπειρία και αναλάβει περισσότερες ευθύνες; Η αμειβόμενη μαθητεία, η ασφαλής εργασία και η μισθολογική εξέλιξη είναι οι πιο χειροπιαστοί τρόποι με τους οποίους η Πολιτεία και οι εργοδότες δείχνουν πόσο εκτιμούν τις δεξιότητες που ζητούν.

Η αλλαγή νοοτροπίας θα φανεί στη συζήτηση γύρω από το οικογενειακό τραπέζι. Δίπλα στο «πού πέρασες;» θα ακουστεί με το ίδιο ενδιαφέρον το «τι θέλεις να μάθεις και μέχρι πού μπορείς να φτάσεις;». Και ο νέος που επιλέγει μια τέχνη θα μπορεί να απαντήσει με τη βεβαιότητα ότι από αυτή τη δουλειά μπορεί να ζήσει, να προοδεύσει και να είναι περήφανος για όσα κάνει.

Πολύ πριν τον Άντι Μπέρναμ, ένας Αμερικανός εκπαιδευτικός, ο Μπούκερ Τ. Ουάσινγκτον, μιλώντας στην Ατλάντα το 1895 είπε πως «υπάρχει τόση αξιοπρέπεια στο να καλλιεργείς ένα χωράφι όση και να γράφεις ένα ποίημα». Πάντα μια ματιά στην ιστορία βοηθάει στην αποκατάσταση των αξιών, που σήμερα ορισμένοι θεωρούν παρακατιανές.