Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση «ΓΡΙΠΟΣ 2/25» της Διοικήσεως Ναρκοπολέμου στην Κρήτη έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό.

Η άσκηση διεξήχθη από τη Δευτέρα 10 έως και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Κρήτης. Συμμετείχαν πλοία και μέσα των Διοικήσεων Φρεγατών (ΔΦΓ), Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ), Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ, η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.