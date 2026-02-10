Από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου, το Metropolitan Expo γίνεται το σημείο συνάντησης για όσους κινούν, εξελίσσουν και επανασχεδιάζουν την ελληνική φιλοξενία και τη μαζική εστίαση. Ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες café και bar, chefs, F&B managers, στελέχη και επαγγελματίες που δεν αρκούνται στο «ό,τι δουλεύει μέχρι σήμερα».

Περισσότερα από 500 brands συγκεντρώνονται σε τέσσερα halls και φέρνουν μαζί τους προϊόντα, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, digital εργαλεία, νέες πρώτες ύλες, design προτάσεις και λύσεις που μιλούν τη γλώσσα της σύγχρονης επιχείρησης.

Τί βρίσκεις στην HORECA και γιατί έχει σημασία

Αν δραστηριοποιείσαι στην καφεστίαση ή στο bar industry, εδώ θα δεις από κοντά specialty καφέδες, νέες προσεγγίσεις στα ροφήματα, cocktails και αναψυκτικά, αλλά και επαγγελματικές λύσεις που επηρεάζουν άμεσα το service και την εμπειρία του πελάτη. Από online ordering και table booking μέχρι σύγχρονα συστήματα διαχείρισης που κάνουν τη λειτουργία πιο έξυπνη και πιο αποδοτική.

Για chefs και επαγγελματίες της κουζίνας, η HORECA λειτουργεί σαν ζωντανό εργαστήριο. Πρώτες ύλες, προϊόντα για κάθε τύπο κουζίνας, γαστρονομικές τάσεις που διαμορφώνουν menus και ιδέες που ξεφεύγουν από την πεπατημένη. Εδώ βλέπεις τι κινείται διεθνώς και τι μπορεί να εφαρμοστεί ρεαλιστικά αύριο το πρωί.

Στον τομέα του εξοπλισμού και του design, οι επιλογές καλύπτουν από εστιατόρια και café μέχρι ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα. Έπιπλα, φωτισμός, διακόσμηση και λειτουργικές λύσεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που συνδυάζουν αισθητική και αντοχή στον χρόνο.

Και φυσικά, το digital κομμάτι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Online κρατήσεις, ψηφιακή προβολή, marketing στρατηγικές και εργαλεία που μεταφράζουν το ενδιαφέρον σε πραγματικές πωλήσεις. Στην HORECA δεν μιλάς θεωρητικά. Συζητάς με ανθρώπους που ξέρουν την αγορά από μέσα.

Δείτε εδώ όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν: https://horecaexpo.gr/episkeptes/lista-ektheton-horeca/

Τρία stages. Τρεις διαφορετικοί παλμοί

Η φετινή διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση και στη βιωματική εμπειρία μέσα από τρία διαφορετικά stages.

Στο HORECA Business Lab στο Hall 3, η συζήτηση στρέφεται στην ψηφιακή εξέλιξη, το marketing που φέρνει αποτέλεσμα, τη βιωσιμότητα, το design και το ανθρώπινο δυναμικό. Ομιλίες με πρακτική αξία και στρατηγικές που απαντούν σε πραγματικά ερωτήματα της αγοράς. Δείτε το πρόγραμμα.

Στο Hall 1, το coffee industry έχει τον πρώτο λόγο με τα Coffee Championships by SCA Greece. Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Barista, Brewers Cup και Coffee in Good Spirits φέρνουν στο προσκήνιο τους καλύτερους coffee professionals και θυμίζουν γιατί ο καφές παραμένει ο πιο δυναμικός πυλώνας της καφεστίασης. Δείτε το πρόγραμμα.

Στο Gastronomy Lab στο Hall 4, η γαστρονομία συναντά την καινοτομία. Live cooking shows, σύγχρονες τεχνικές, βιωσιμότητα, zero waste πρακτικές και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην επαγγελματική κουζίνα. Ονόματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής μοιράζονται ιδέες που ξεπερνούν τη θεωρία και μπαίνουν στην πράξη. Δείτε το πρόγραμμα.

Η εμπειρία ξεκινά πριν μπεις στην έκθεση

Φέτος, η HORECA δίνει λύση και σε ένα από τα πιο πρακτικά θέματα της επίσκεψης. Το LivePark HORECA επιτρέπει στους επισκέπτες να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, να επιλέγουν πού θα παρκάρουν και να φτάνουν στον χώρο χωρίς άγχος. Μια μικρή λεπτομέρεια που κάνει μεγάλη διαφορά στην εμπειρία.

Πώς λειτουργεί;

1. Βλέπεις όλους τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης.

2. Ενημερώνεσαι σε πραγματικό χρόνο για τον ακριβή αριθμό των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε χώρο.

3. Επιλέγεις τον χώρο που επιθυμείς να παρκάρεις.

4.Κατευθύνεσαι εκεί μέσω Google Maps.

Περισσότερες πληροφορίες.

Γιατί αξίζει να είσαι εκεί

Η HORECA δεν είναι μια τυπική βόλτα στα περίπτερα μιας έκθεσης. Είναι networking, συναντήσεις που οδηγούν σε συνεργασίες, deals που κλείνονται από κοντά, ιδέες που γεννιούνται μέσα στη συζήτηση. Είναι ο καθρέφτης για το πού πάει η αγορά και το σημείο όπου αποφασίζεις πώς θα κινηθείς εσύ μέσα σε αυτήν.

Αν δραστηριοποιείσαι στον χώρο της φιλοξενίας και της μαζικής εστίασης, η HORECA είναι το μέρος όπου αξίζει να βρίσκεσαι τον Φεβρουάριο.

13–16 Φεβρουαρίου 2026

Athens Metropolitan Expo

Αυστηρά για επαγγελματίες

Εισιτήρια και πληροφορίες στο horecaexpo.gr

ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ HORECA!



