Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής επιχειρηματικότητας! Από 13 έως 16 Φεβρουαρίου, η καρδιά της αγοράς χτυπά στη HORECA 2026. 500 εκθέτες παρουσιάζουν ό,τι πιο σύγχρονο σε προϊόντα και στρατηγικές λύσεις στο Metropolitan Expo. Αν είστε στέλεχος στον χώρο των ξενοδοχείων, της καφεστίασης ή του bar industry, αυτός είναι ο απόλυτος προορισμός για να βρείτε την καινοτομία που θα απογειώσει την επιχείρησή σας.

4 Halls. 500 Εκθέτες. Τα πάντα για την επιχείρησή σου.

Αν έχεις Bar ή Καφετέρια, All day restaurant στα περίπτερα των εκθετών της HORECA 2026 θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι, από specialty καφέδες και όλες τις νέες τάσεις σε ροφήματα, cocktails και αναψυκτικά, μέχρι επαγγελματικές λύσεις και πρωτότυπες ιδέες για να χαρίσεις στους πελάτες σου μία αξέχαστη εμπειρία. Παράλληλα, θα θα δεις από κοντά up-to-date συστήματα διαχείρισης, σύγχρονες εφαρμογές για online ordering, table booking & αναλώσιμα που θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία της επιχείρησής σου

Είσαι Chef, F&B Manager ή Ιδιοκτήτης Εστιατορίου; Στην κορυφαία έκθεση για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση, θα βρεις τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές με ποικιλία τροφίμων & προϊόντων για κάθε εστιατορική κουζίνα. Επίσης, θα ανακαλύψεις Α’ ύλες και πρωτότυπες γεύσεις για ιδιαίτερα menus καθώς και παγκόσμιες γαστρονομικές τάσεις για έμπνευση.

Αναζητάς μοντέρνο εξοπλισμό και έπιπλα για να ανανεώσεις το τουριστικό κατάλυμα, εστιατόριο, café ή bar σου; Στη HORECA θα ανακαλύψεις προτάσεις και ολοκληρωμένες λύσεις για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της επιχείρησής σου, όπως επίσης και design trends και είδη διακόσμησης, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.

Θέλεις να αναβαθμίσεις την λειτουργία της κουζίνας της επιχείρησής σου; Κάτω από την ίδια στέγη θα βρεις επιτραπέζιο εξοπλισμό & μηχανήματα από κορυφαία brands καθώς και εργαλεία & σκεύη υψηλών κάθε ανάγκη και χώρο: εστιατόριο, café, ξενοδοχείο, bar.

Έχεις Εστιατόριο, Καφέ, Ξενοδοχείο ή Vacation Rental και θέλεις αυξήσεις τις online κρατήσεις αλλά και να ενισχύσεις την ψηφιακή σου παρουσία; Εδώ θα συναντήσεις experts που θα αναλάβουν το digital upgrade και την ψηφιακή προβολή και top Digital Marketing εταιρείες για να συζητήσεις στρατηγικές και λύσεις.

Ανακαλύψτε όλα τα brands που θα βρείτε συγκεντρωμένα σε μία και μόνο επίσκεψή σας στην έκθεση: https://horecaexpo.gr/episkeptes/lista-ektheton-horeca/

Digital Trends, Γαστρονομία και Πρωταθλητισμός: Τι θα δούμε στα 3 Stages της φετινής διοργάνωσης

Experts του industry & top-class chefs έρχονται να μοιραστούν εμπειρίες, να μεταφέρουν γνώση και να μεταδώσουν έμπνευση.

HORECA BUSINESS LAB: Ψηφιακή Εξέλιξη και Στρατηγικές Ανάπτυξης

Στο Stage του Hall 3, κάθε ομιλία θα προσφέρει γνώση για να “χτίσουν” οι επαγγελματίες που θα τις παρακολουθήσουν μια ανθεκτική και κερδοφόρα επιχείρηση.

Τεχνολογία & AI: Πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμοί.

Digital Marketing : Πώς θα µετατρέψετε τα Social Media , το SEO και τα Analytics σε πραγµατικές κρατήσεις και ROI .

Βιωσιµότητα & Design : Η “πράσινη” µετάβαση και ο σχεδιασµός ως εργαλεία αύξησης πωλήσεων.

Ανθρώπινο ∆υναµικό: Σύγχρονο HR και ψηφιακά εργαλεία

για µια δεµένη και αποδοτική οµάδα.

Στρατηγικές Ανάπτυξης, Online Sales & Χρηµατοδοτικά Εργαλεία.

Δείτε το πρόγραμμα.

COFFEE CHAMPIONSHIPS BY SCA GREECE: Η κορυφαία στιγμή των coffee masters.

Το coffee industry δίνει ραντεβού για ακόμα μία φορά στην HORECA, στο stage του Hall 1, για να συμμετάσχει αλλά και να παρακολουθήσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Barista, Brewers Cup και Coffee in Good Spirits 2026. Δείτε το πρόγραμμα.

GASTRONOMY LAB: Από την Παράδοση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Καινοτομία και πρωτοποριακές τεχνικές δίνουν ακόμα μία φορά ραντεβού στα Live Cooking Shows στο Gastronomy Lab stage στο Hall 4. Πάνω από 20 κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς γαστρονομίας, ανάμεσά τους και οι: Amaury Bouhours, Νίκος Ρούσσος, Βασίλης Σπόρος, Μιχάλης Μάρθας, Αριστοτέλης Μέγκουλας, Arnaud Larher, Θωμάς Μάτσας, Χάσικος Μιχάλης, θα παρουσιάσουν προτάσεις και ιδέες για menu που θα κερδίσουν στις εντυπώσεις:

Σύγχρονη Αρτοποιία & Bread Sommelier.

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στη Γαστρονομία.

Εκσυγχρονισμός της Γαστρονομικής Παράδοσης & Τοπική Κληρονομιά.

Βιωσιμότητα και Zero Waste Πρακτικές στην επαγγελματική κουζίνα.

Σύγχρονες Τεχνικές Υψηλής Γαστρονομίας (Fine Dining).

Δείτε το πρόγραμμα.

LivePark HORECA: Θέλετε να έρθετε στην έκθεση με αυτοκίνητο; Διευκολύνουμε την εμπειρία της επίσκεψής σας.

Το LivePark HORECA είναι η νέα, σύγχρονη υπηρεσία της έκθεσης, σχεδιασμένη αποκλειστικά για να διευκολύνει στο μέγιστο την εμπειρία της επίσκεψής σας και να εξαλείψει το άγχος της αναζήτησης θέσης στάθμευσης. Πώς λειτουργεί;

1. Βλέπεις όλους τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης.

2. Ενημερώνεσαι σε πραγματικό χρόνο για τον ακριβή αριθμό των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε χώρο.

3. Επιλέγεις τον χώρο που επιθυμείς να παρκάρεις.

4.Κατευθύνεσαι εκεί μέσω Google Maps.

Περισσότερες πληροφορίες.

Πλήθος νέων επαγγελματικών «γνωριμιών», σημαντικά deals, χαμόγελα, ευχάριστη διάθεση, ενδιαφέροντα workshops, networking, πρωταθλήματα, συγκίνηση και εκπλήξεις.

Σας περιμένουμε να ζήσουμε όλοι μαζί στον παλμό της κορυφαίας έκθεσης για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση! Θα τα πούμε HORECA!

Αυστηρά για επαγγελματίες. Εισιτήριο στο https://horecaexpo.gr/agora-eisitiriou/

Ημερομηνίες & ώρες:

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Χώρος Διεξαγωγής: Athens Metropolitan Expo

Επίσημο site: www.horecaexpo.gr

Ακολουθήστε την HORECA στα social media: