Η ΔΕΗ blue αποτελεί το brand ηλεκτροκίνησης του Ομίλου ΔΕΗ και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα, με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης, καθώς και πάνω από 800 σημεία στη Ρουμανία, προσφέροντας παράλληλα μια αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία φόρτισης μέσω της εφαρμογής PPC blue. Διαθέτοντας 39 ΔΕΗ blue Hubs σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού hub στο Top Park της Πάτρας με συνολική ενεργειακή ισχύ άνω του 1,2 MW και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, η ΔΕΗ blue αναδεικνύεται σε κορυφαίο περιφερειακό παίκτη στη βιώσιμη κινητικότητα.

Το ευρύ δίκτυο δημόσιας φόρτισης της ΔΕΗ blue υποστηρίζεται από προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής PPC blue app, επιτρέποντας στους οδηγούς να εντοπίζουν και να κάνουν κράτηση των φορτιστών, να προγραμματίζουν τα ταξίδια τους μέσω της υπηρεσίας PPC blueTrips, και να απολαμβάνουν προγράμματα επιβράβευσης όπως το Re charge | Re ward.

Μέσα από τη δυνατότητα δημιουργίας εταιρικών λογαριασμών φόρτισης, οι επιχειρήσεις αποκτούν πλήρη διαφάνεια και έλεγχο κόστους στις δημόσιες φορτίσεις τους, εξασφαλίζοντας αποδοτικό εξηλεκτρισμό στόλου και βελτιστοποιημένη λειτουργία. Παράλληλα, η ΔΕΗ blue προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ιδιωτικής φόρτισης σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αλλά και εταιρικούς στόλους, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της.

Η ΔΕΗ blue ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την επιτάχυνση της αποανθρακοποίησης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον κορυφαίο Powertech Όμιλο της περιοχής, με εγκατεστημένη ισχύ 12,5 GW και περισσότερους από 8,7 εκατομμύρια πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία, συνδυάζοντας την κλίμακα ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού ομίλου με την καινοτομία ενός τεχνολογικού ηγέτη.

Ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Μιλτιάδης Μπαμπίλης, δήλωσε σχετικά: «Στη ΔΕΗ blue οδηγούμε την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην περιοχή και προηγμένες ψηφιακές λύσεις για ιδιώτες και εταιρικούς χρήστες, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να υιοθετούν τις βιώσιμες μετακινήσεις με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Η ένταξή μας στην ChargeUp Europe ενισχύει τη δέσμευσή μας για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού, ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης».

Η κα. Lucie Mattera, Γενική Γραμματέας της ChargeUp Europe, σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη ΔΕΗ blue στα μέλη μας. Με το αποτύπωμά της στην ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, η ΔΕΗ blue θα προσφέρει πολύτιμες γνώσεις από τον Νότο και την Ανατολή της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ότι η ηλεκτροκίνηση θα αποτελεί κοινό όφελος για όλους τους οδηγούς σε ολόκληρη την ήπειρο».

Media contacts:



ChargeUp Europe Secretariat

[email protected]

PPC Group

[email protected]

Σχετικά με την ChargeUp Europe

Η ChargeUp Europe είναι ο κλαδικός σύνδεσμος για τον τομέα της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Ο οργανισμός εργάζεται για την επιτάχυνση της μετάβασης προς τη κινητικότητα με μηδενικούς ρύπους, διασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων απολαμβάνουν μια απρόσκοπτη εμπειρία φόρτισης με πρόσβαση σε ποιοτικές και αξιόπιστες υποδομές σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα, τα 40 μέλη της δραστηριοποιούνται σε όλα τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την EFTA.

Σχετικά με τον Όμιλο ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΗ βασίζεται στη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ και πλήρους απολιγνιτοποίησης το 2026. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, ενώ έχει τοποθετήσει τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής του στρατηγικής.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Έχει παρουσία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Β. Μακεδονία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Tο παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ανέρχεται σε 12,5GW, με την ετήσια παραγωγή ενέργειας να φτάνει τις 21TWh. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,3GW, ενώ έργα ισχύος 3,7GW βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, με περισσότερους από 8,7 εκατομμύρια πελάτες, στους οποίους προσφέρει 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας.

Στον τομέα της τεχνολογίας, συνδέοντας την ενέργεια με την καινοτομία, ο Όμιλος ΔΕΗ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη νέα εποχή της ψηφιακής μετάβασης και επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, από πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), έως διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια, data centers και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει υπεύθυνες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές στις εταιρικές λειτουργίες του, ενισχύοντας τη διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόοδος του Ομίλου σε θέματα ESG αποτυπώνεται σε αναβαθμίσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως S&P Global, CDP, FTSE Russell και ATHEX ESG, καθώς και στη συμμετοχή του στη διεθνή πρωτοβουλία SBTi για το κλίμα.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και από το 2001 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

