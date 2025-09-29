Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναμένεται στην Ελλάδα το βράδυ της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, με στόχο να παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις σε δύο από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων ετών: τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την επίσκεψή της, η Κοβέσι θα επισκεφθεί το ελληνικό γραφείο της EPPO στην Αθήνα και θα έχει διαδοχικές επαφές με υπουργούς, τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στελέχη των τελωνείων και τον γενικό εισαγγελέα. Στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου αναμένεται να απαντήσει σε όλα τα «καυτά» ερωτήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προερχόμενη από τη Ρουμανία και πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς, η Λάουρα Κοβέσι έγινε η πρώτη εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποστολή την πάταξη της διαφθοράς, του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης σε ολόκληρη την ΕΕ. Γνωστή για την αδιάλλακτη στάση της, έχει ηγηθεί μεγάλων ερευνών σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Οι ελληνικές υποθέσεις που διερευνά

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η μεγαλύτερη υπόθεση απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα, με ζημία που εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει αποκαλύψει εκτεταμένη διαφθορά, με πλαστά βοσκοτόπια, ψευδή ΑΦΜ και πολιτικές παρεμβάσεις.

Η επίσκεψή της στην Αθήνα θεωρείται καθοριστική, καθώς αναμένεται να επηρεάσει τα επόμενα βήματα στις έρευνες που αφορούν την διαφάνεια και τη λογοδοσία στη χώρα.