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Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Φωτεινή Πιπιλή αποχαιρέτησε τον Νάσο Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 75 ετών. Η δημοσιογράφος και πολιτικός αναφέρθηκε στη μακρόχρονη γνωριμία τους, αλλά και στη σημαντική στιγμή που, όπως τόνισε, επηρέασε την πορεία της στην τηλεόραση.

Η ίδια θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, όταν και οι δύο ήταν νεαροί φοιτητές Νομικής. Εκεί βρέθηκαν με αφορμή μια συνέντευξη στο δημοφιλές συγκρότημα Shocking Blue, που είχε γίνει παγκοσμίως γνωστό με την επιτυχία «Venus».

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Όπως περιέγραψε η Φωτεινή Πιπιλή, ο Νάσος Αθανασίου της πρότεινε τότε να συμμετάσχει στην τηλεοπτική εκπομπή «Σήμερα-Σήμερα», η οποία αποτελούσε μία από τις πρώτες ρεπορταζιακές παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης. Η πρόσκλησή του αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την τηλεοπτική της καριέρα και την έκανε, όπως ανέφερε, την πρώτη γυναίκα ρεπόρτερ στην ελληνική τηλεόραση.

Η ίδια σημείωσε πως η συνεργασία τους συνεχίστηκε για χρόνια στην ΕΡΤ, ενώ αργότερα οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά και στην πολιτική. Το 2006, όταν η Πιπιλή ήταν υποψήφια νομάρχης Αθηνών, του πρότεινε να συμμετάσχει στον συνδυασμό της, κάτι που εκείνος αποδέχθηκε και εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος.

Παρά τις διαφορετικές πολιτικές διαδρομές τους, με τον Αθανασίου να εκλέγεται βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια με τη Νέα Δημοκρατία, η σχέση τους παρέμεινε δυνατή. Η κοινή τους αγάπη για τη δημοσιογραφία, οι παλιές αναμνήσεις και η πολυετής γνωριμία τους κράτησαν την εκτίμηση και τον σεβασμό μεταξύ τους μέχρι το τέλος. Η Φωτεινή Πιπιλή έκλεισε το μήνυμά της εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του.