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Η σύζυγος του Νάσου Αθανασίου, Εύη Κλοκώνη, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη δύσκολη περίοδο της ασθένειάς του και τις τελευταίες στιγμές του γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή. Όπως ανέφερε, τα τελευταία δυόμισι χρόνια έδωσε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, υποβαλλόμενος σε θεραπείες και συνεχίζοντας την καθημερινότητά του με μεγάλη δύναμη.

Η ίδια αποκάλυψε πως ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή στο σπίτι τους, έχοντας την ίδια στο πλευρό του. «Κατέληξε στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου», ανέφερε συγκινημένη, σημειώνοντας πως παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του κατάφεραν να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο μαζί. Όπως είπε, το τέλος του ήταν ήρεμο και χωρίς πόνο, κάτι που της δίνει παρηγοριά.

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Η Εύη Κλοκώνη τόνισε πως ο σύζυγός της αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του με αξιοπρέπεια και θάρρος. Παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, ήταν ένας άνθρωπος που είχε ακόμη πολλά να ζήσει, η ασθένεια δεν του άφησε τον χρόνο που επιθυμούσε.

Η μάχη του με τον καρκίνο δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό, καθώς το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει την προσωπική αυτή δοκιμασία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μιλώντας για τη ζωή τους μαζί, η σύζυγός του αναφέρθηκε στα 48 χρόνια γάμου τους και στον τρυφερό χαρακτήρα του. Παρά τις έντονες στιγμές που μπορεί να έβγαζε δημόσια στις εκπομπές του, όπως εξήγησε, αυτό αποτελούσε περισσότερο μια άμυνα του χαρακτήρα του.

Τα τελευταία χρόνια, παρά τις δυσκολίες και τον φόβο που έφερε η ασθένεια, το ζευγάρι ήρθε ακόμη πιο κοντά. Η ίδια ανέφερε πως πρόλαβαν να μοιραστούν λόγια και συναισθήματα που είχαν ανάγκη να πουν ο ένας στον άλλον.

Η μεγαλύτερη έγνοια του Νάσου Αθανασίου, όπως αποκάλυψε, ήταν η οικογένειά του, τα παιδιά και η εγγονή του. Ήθελε να ταξιδέψουν και να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις, κάτι που τελικά δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν.