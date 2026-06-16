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Το Lidl House Athens φέρνει στη Στοά Αρσακείου έναν νέο χώρο αφιερωμένο στη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και τη διατροφική εκπαίδευση.

Πριν από μερικά χρόνια, η συζήτηση για το φαγητό ήταν αρκετά απλή. Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα, ποια υλικά θα αγοράσουμε, ποια συνταγή θα δοκιμάσουμε το Σαββατοκύριακο.

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Σήμερα το φαγητό βρίσκεται στο επίκεντρο πολύ περισσότερων συζητήσεων. Μιλάμε για βιωσιμότητα, για σπατάλη τροφίμων, για διατροφικές συνήθειες, για την αξία των τοπικών προϊόντων και τη σημασία της μεσογειακής διατροφής. Αναζητούμε πληροφορίες, παρακολουθούμε ειδικούς, αποθηκεύουμε συνταγές και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς οι καθημερινές μας επιλογές επηρεάζουν την υγεία μας αλλά και το περιβάλλον.

Κι όμως, μέσα σε αυτή την πληθώρα πληροφορίας, σπανίζουν οι χώροι όπου η γνώση μετατρέπεται σε εμπειρία.

Αυτή είναι η αφετηρία του Lidl House Athens της νέας πρωτοβουλίας της Lidl Ελλάς που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο στη Στοά Αρσακείου. Ένας χώρος 670 τετραγωνικών μέτρων που δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί δράσεις γύρω από τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και τη διατροφική εκπαίδευση, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό.

Η επιλογή της Στοάς Αρσακείου είναι απολύτως στοχευμένη και καθόλου τυχαία. Το ιστορικό κτίριο διανύει μια νέα περίοδο ζωής, φιλοξενώντας ένα πολυσυλλεκτικό οικοσύστημα που συνδέει την αγορά, τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και τη γαστρονομία. Εκτός όμως από την ιστορικότητα του εμβληματικού τοποσήμου, αυτό που που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το κοινό όραμα του Lidl House Athens με το concept ΣΤΟΑ, προκειμένου να αναδειχθεί ο μεσογειακός τρόπος ζωής και η ελληνική γαστρονομία.

Η Lidl Ελλάς, λειτουργώντας ως ένας από τους 17 στρατηγικούς συνεργάτες που απαρτίζουν το νέο υβριδικό οικοσύστημα της πόλης, εκπροσωπεί τον τομέα της εκπαίδευσης, έναν από τους πέντε βασικούς πυλώνες του ΣΤΟΑ, που πλαισιώνουν την αγορά, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Lidl House Athens αναλαμβάνει τον ρόλο του χώρου εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσης.

Το πρόγραμμα που σχεδιάζεται περιλαμβάνει εργαστήρια γεύσης, θεματικά workshops, masterclasses, παρουσιάσεις και συζητήσεις με ανθρώπους από τον χώρο της γαστρονομίας, της υγείας και της βιωσιμότητας. Τη γαστρονομική επιμέλεια αναλαμβάνει ο Resident Chef Δημοσθένης Μπαλόπουλος, με στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτούν πρακτικές γνώσεις που μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους.

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Η φιλοσοφία του χώρου βασίζεται στην απλή ιδέα τού ότι η σχέση μας με το φαγητό δεν ολοκληρώνεται στο ράφι του καταστήματος ούτε στην αγορά των υλικών. Συνεχίζεται στην κουζίνα, στο οικογενειακό τραπέζι, στο τραπέζι με φίλους και στις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα και στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε όσα έχουμε ήδη στη διάθεσή μας.

Γι’ αυτό και ιδιαίτερη θέση στις δράσεις του Lidl House Athens θα έχουν ζητήματα όπως η μείωση της σπατάλης τροφίμων, η καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών και η κατανόηση της πραγματικής αξίας της τροφής. Πρόκειται για θέματα που απασχολούν όλο και περισσότερο τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων.

Ταυτόχρονα, το εγχείρημα στρέφει το βλέμμα του και στην ελληνική γαστρονομία. Μέσα από συνεργασίες, δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, στόχος είναι να αναδειχθούν οι τοπικές γεύσεις, οι παραδοσιακές συνταγές και οι ιστορίες που συνδέονται με την ελληνική διατροφική κουλτούρα που ξεχωρίζει παγκοσμίως.

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Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Lidl Ελλάς για τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής, δίνοντας έμφαση στην πρόσβαση όλων στη γνώση γύρω από τη διατροφή. Όλες οι δράσεις θα είναι ανοιχτές για το κοινό και δωρεάν, με στόχο να δημιουργείται κάθε φορά μία κοινότητα ανθρώπων που θέλουν να μάθουν, να μοιραστούν εμπειρίες και να ανακαλύψουν νέους τρόπους προσέγγισης της καθημερινής διατροφής.

Στην εποχή των ατελείωτων συμβουλών, των video των 30 δευτερολέπτων και της πληροφορίας που καταναλώνεται βιαστικά, ερχεται η δημιουργία ενός χώρου που προτείνει κάτι διαφορετικό. Και εχει ιδιαίτερη αξία να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να καταλάβουμε καλύτερα τι τρώμε, από πού προέρχεται και πώς μπορεί να γίνει κομμάτι μιας πιο συνειδητής καθημερινότητας.

Στο τέλος της ημέρας, το φαγητό δεν είναι μόνο τα υλικά, οι συνταγές ή οι διατροφικές συμβουλές. Είναι οι ιστορίες που μοιραζόμαστε γύρω από ένα τραπέζι. Και αυτές είναι οι ιστορίες που το Lidl House Athens θέλει να φέρει στο προσκήνιο.

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Lidl House Athens

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