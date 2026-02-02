Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, παρουσιάζει τη νέα συλλογή GREJSIMOJS, υπενθυμίζοντας τη σημασία του παιχνιδιού ως πηγής χαράς, δημιουργικότητας και ευεξίας μέσα στο σπίτι.

Το παιχνίδι συμβάλλει ουσιαστικά στη θετική διάθεση και τη δημιουργική έκφραση, αποτελώντας ένα από τα πιο αποτελεσματικά «αντίδοτα» στο άγχος. Παρόλα αυτά έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης IKEA Play Report, δείχνουν ότι το παιχνίδι συχνά απουσιάζει από την καθημερινότητα των οικογενειών. Πολλοί γονείς δηλώνουν ότι θα ήθελαν να περνούν περισσότερο χρόνο παίζοντας με τα παιδιά τους, όμως συχνά τους λείπει ο χρόνος, ο χώρος ή η έμπνευση. Με αυτή τη διαπίστωση, η ΙΚΕΑ σχεδίασε τη συλλογή GREJSIMOJS, μια σειρά 33 προϊόντων που ενσωματώνουν το παιχνίδι στη ζωή του σπιτιού, με τρόπο φυσικό, λειτουργικό και αισθητικά αρμονικό.

Η συλλογή μετατρέπει κάθε χώρο σε πεδίο φαντασίας και ελεύθερης έκφρασης. Από το σαλόνι μέχρι το παιδικό δωμάτιο, συνδυάζει τον σκανδιναβικό σχεδιασμό με παιχνιδιάρικες μορφές, απαλές υφές και έξυπνες λύσεις που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την κίνηση και την αλληλεπίδραση. Πρόκειται για μια συλλογή που δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά, αλλά σε όσους επιθυμούν ένα σπίτι πιο ζωντανό, πιο ανάλαφρο και πιο χαρούμενο.

Ανάμεσα στα προϊόντα που ξεχωρίζουν βρίσκεται το πουφ με δόντια και αστεία ποδαράκια που λειτουργεί ως κάθισμα αλλά και ως αποθηκευτικός χώρος για παιχνίδια και μικροαντικείμενα, ενώ το φωτιστικό-καμηλοπάρδαλη διαχέει απαλό φως και μετατρέπεται σε έναν τρυφερό «φύλακα» του παιδικού ύπνου.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης ένα κουνιστό ζωάκι με κομψές γραμμές και σανίδα ισορροπίας από ξύλο σημύδας, ιδανικά για παιχνίδι και κίνηση, καθώς και πολύχρωμα μαξιλάρια δαπέδου που δημιουργούν χώρο για όλη την παρέα. Το παραβάν GREJSIMOJS δίνει στα παιδιά την ελευθερία να φτιάξουν το δικό τους σπιτάκι ή έναν φανταστικό κόσμο, ενώ τα αντικείμενα αποθήκευσης, τα χαλιά και τα λούτρινα παιχνίδια συνδυάζουν λειτουργικότητα και φαντασία, προκαλώντας χαμόγελα σε κάθε ηλικία. Για την ΙΚΕΑ, η διάθεση για παιχνίδι είναι στάση ζωής. Είναι η εξερεύνηση, ο πειραματισμός, η δημιουργία και η σύνδεση. Με τη συλλογή GREJSIMOJS, η ΙΚΕΑ φέρνει περισσότερο παιχνίδι και περισσότερη χαρά – για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανακαλύψτε τη συλλογή GREJSIMOJS τον Φεβρουάριο στα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.gr.

