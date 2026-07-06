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Η Κέιτ Χάντσον απολαμβάνει για ακόμη μία φορά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, έχοντας επιλέξει ως προορισμό τη Σκιάθο, αφού προηγουμένως πέρασε λίγες ημέρες στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά της.

Τη Δευτέρα, η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media φωτογραφίες και βίντεο από την παραλία Κεχριά στη Σκιάθο. Φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, απόλαυσε τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά της περιοχής, με τις αναρτήσεις της να συγκεντρώνουν πλήθος θετικών σχολίων από τους διαδικτυακούς της φίλους.

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Η παραλία Κεχριά, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, αποτελεί μια πιο ήσυχη επιλογή σε σχέση με άλλες παραλίες της Σκιάθου και προτιμάται από όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης, μακριά από την έντονη κίνηση και τον συνωστισμό.

«Το μέρος της χαράς μου», έγραψε στη λεζάντα η Κέιτ Χάντσον, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με εικόνες από το αγαπημένο της νησί στις Σποράδες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σταρ του Χόλιγουντ επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της, καθώς επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Την ιδιαίτερη αγάπη της για την Ελλάδα φαίνεται πως μοιράζεται με τη μητέρα της, η οποία βρίσκεται επίσης στη Σκιάθο για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Λίγες ημέρες πριν μεταβεί στη Σκιάθο, η Κέιτ Χάντσον είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τη διαμονή της σε πολυτελές θέρετρο στη Γλυφάδα.