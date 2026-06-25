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Στην Ελλάδα βρίσκεται η Κέιτ Χάντσον, επιλέγοντας τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η γνωστή ηθοποιός απαθανατίστηκε κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε μια χαλαρή και φυσική εμφάνιση.

Η σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε χωρίς μακιγιάζ, με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο και φορώντας γυαλιά ηλίου, ενώ το σύνολό της συμπλήρωναν ένα λευκό στράπλες τοπ και μία καφέ τσάντα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», επόμενος προορισμός της είναι η Σκιάθος.

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Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο αεροδρόμιο, η Κέιτ Χάντσον δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφο της εκπομπής, ωστόσο προτίμησε να μην προχωρήσει σε δηλώσεις. Με χαμόγελο απάντησε ευγενικά: «Γειά σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα», δείχνοντας τη θετική της διάθεση πριν συνεχίσει το ταξίδι της.