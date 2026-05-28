Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Μάρκο Ρούμπιο, με αφορμή τα γενέθλιά του, μέσα από ανάρτηση που πραγματοποίησε στην πλατφόρμα «Χ».

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα συνόδευσε το μήνυμά της με κοινή φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται η ίδια, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Advertisement

Advertisement

Στην ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγραψε: «Χρόνια πολλά στον φίλο μου, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο».

Happy Birthday to my friend, @SecRubio! Marco is an extraordinary champion of America First values, unwavering in his commitment to bolstering our national security, advancing American energy dominance, and delivering greater prosperity for the American people — in addition to… pic.twitter.com/gqWzJRpXnx May 28, 2026

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών «εξαιρετικό υπέρμαχο» των αξιών του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», τονίζοντας τη συμβολή του σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός υπέρμαχος των αξιών του δόγματος “Πρώτα η Αμερική”, αταλάντευτος στη δέσμευσή του να ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια, να προωθήσει την ενεργειακή υπεροχή των ΗΠΑ και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία για τον αμερικανικό λαό ενώ παράλληλα αποτελεί έναν σπουδαίο φίλο της Ελληνικής Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά της στις σχέσεις του Μάρκο Ρούμπιο με την Ελλάδα, καθώς τον περιέγραψε ως «σπουδαίο φίλο της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ευχήθηκε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ: «Σου εύχομαι υπέροχα γενέθλια και συνεχή επιτυχία στο ζωτικής σημασίας έργο σου για τη μεγάλη μας χώρα».