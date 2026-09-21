Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η 21η Σεπτεμβρίου 1944 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες της ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας. Ενώ η Ελλάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό γερμανική κατοχή, Έλληνες στρατιώτες πολεμούσαν στην Ιταλία για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τον ναζισμό. Εκείνη την ημέρα η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία εισήλθε στο Ρίμινι και ύψωσε τη γαλανόλευκη στο δημαρχείο της πόλης.

Η Ελλάδα συνέχιζε να πολεμά μέσα στην Κατοχή

Advertisement

Advertisement

Μετά τη γερμανική εισβολή του Απριλίου 1941 και την κατάληψη της Κρήτης, ο ελληνικός στρατιωτικός αγώνας συνεχίστηκε εκτός συνόρων. Ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία έλαβαν μέρος στις συμμαχικές επιχειρήσεις. Η συμμετοχή αυτή διατηρούσε την Ελλάδα ενεργό στον κοινό αγώνα, την ώρα που ο λαός της υπέφερε από την Κατοχή.

Η δημιουργία της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας

Μετά τις στάσεις και την αναδιοργάνωση των ελληνικών δυνάμεων της Μέσης Ανατολής την άνοιξη του 1944, συγκροτήθηκε στον Λίβανο η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία. Διοικητής της ήταν ο συνταγματάρχης Θρασύβουλος Τσακαλώτος. Η δύναμή της αριθμούσε 3.377 άνδρες και περιλάμβανε τρία τάγματα πεζικού, πυροβολικό, μηχανικό, διαβιβάσεις και μονάδες υποστήριξης. Τον Αύγουστο μεταφέρθηκε στην Ιταλία και εντάχθηκε στις συμμαχικές επιχειρήσεις.

Γιατί το Ρίμινι ήταν στρατηγικός στόχος

Το Ρίμινι, στην ακτή της Αδριατικής, αποτελούσε συγκοινωνιακό κόμβο προς τη βόρεια Ιταλία. Οι Γερμανοί είχαν οργανώσει τη λεγόμενη Γοτθική Γραμμή, ισχυρό σύστημα άμυνας που απέβλεπε στην ανακοπή της συμμαχικής προέλασης. Η κατάληψη της πόλης θα διευκόλυνε την προώθηση της βρετανικής 8ης Στρατιάς, με συμμετοχή καναδικών, νεοζηλανδικών και ελληνικών δυνάμεων.

Οι σκληρές μάχες του Σεπτεμβρίου

Advertisement

Η κύρια ελληνική επίθεση άρχισε στις 14 Σεπτεμβρίου. Με υποστήριξη συμμαχικών τεθωρακισμένων και πυροβολικού, τα ελληνικά τάγματα προωθήθηκαν απέναντι σε οχυρωμένες γερμανικές θέσεις, πολυβολεία και ναρκοπέδια. Σημαντικό εμπόδιο ήταν το αεροδρόμιο του Ρίμινι, για το οποίο διεξήχθησαν πολυήμερες συγκρούσεις. Στις 20 Σεπτεμβρίου οι ελληνικές μονάδες πλησίασαν τον ποταμό Αούζα και τους νότιους οικισμούς της πόλης, ενώ οι Γερμανοί άρχισαν να υποχωρούν, αφήνοντας οπισθοφυλακές.

21 Σεπτεμβρίου: Η γαλανόλευκη στο δημαρχείο

Το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου το 2ο Τάγμα εισήλθε πρώτο στην πόλη. Η ελληνική σημαία υψώθηκε στο δημαρχείο και ως τις 09.00 το Ρίμινι βρισκόταν υπό ελληνικό έλεγχο. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τελετή στην πλατεία με συμμετοχή Ελλήνων, Καναδών και Νεοζηλανδών και αποδόθηκαν τιμές στην πολεμική σημαία του 2ου Τάγματος. Έκτοτε η μονάδα έμεινε γνωστή ως «Ταξιαρχία Ρίμινι».

Advertisement

Το πρωτόκολλο της παράδοσης

Τριμελής αντιφασιστική επιτροπή της πόλης παρουσιάστηκε στις προπορευόμενες ελληνικές δυνάμεις και παρέδωσε άνευ όρων το Ρίμινι στον λοχαγό Μιχαήλ Αποστολάκη του 3ου Τάγματος. Το πρωτόκολλο συντάχθηκε στα ελληνικά, ιταλικά και αγγλικά και ανέθετε στις ελληνικές δυνάμεις την τήρηση της τάξης και την προστασία του πληθυσμού. Ήταν μια επίσημη καταγραφή της ελληνικής συμβολής στην απελευθέρωση της πόλης.

Το τίμημα της νίκης

Advertisement

Η μάχη είχε βαρύ ανθρώπινο κόστος. Οι Έλληνες στρατιώτες πολέμησαν μακριά από την κατεχόμενη πατρίδα τους, και πολλοί δεν επέστρεψαν ποτέ. Οι δημοσιευμένες καταγραφές απωλειών διαφέρουν ανάλογα με το χρονικό διάστημα και τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν· γι’ αυτό οι αριθμοί χρειάζονται προσοχή και σαφή οριοθέτηση. Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται μια προσωπική ιστορία θυσίας.

Η επιστροφή και η τραγική συνέχεια

Η Ταξιαρχία συνέχισε τις επιχειρήσεις στην Ιταλία έως τον Οκτώβριο και επέστρεψε στην απελευθερωμένη Ελλάδα. Λίγο αργότερα βρέθηκε στις συγκρούσεις των Δεκεμβριανών, στο πλευρό των κυβερνητικών και βρετανικών δυνάμεων εναντίον του ΕΛΑΣ. Η συνέχεια αυτή θυμίζει το τραγικό βάθος του ελληνικού διχασμού: στρατιώτες που είχαν πολεμήσει τον ναζισμό βρέθηκαν ξανά σε πόλεμο, αυτή τη φορά στην πατρίδα τους.

Advertisement

Μια επέτειος που ανήκει και στην ευρωπαϊκή ιστορία

Advertisement

Η νίκη του Ρίμινι ήταν μέρος της συμμαχικής προσπάθειας διάσπασης της γερμανικής άμυνας στην Ιταλία. Η ελληνική σημαία στο δημαρχείο μιας απελευθερωμένης ευρωπαϊκής πόλης συμβόλιζε την παρουσία μιας κατεχόμενης χώρας ανάμεσα στους λαούς που συνέχιζαν να πολεμούν. Η 21η Σεπτεμβρίου 1944 παραμένει ημέρα τιμής για όσους αγωνίστηκαν και έπεσαν μακριά από την Ελλάδα.

Πηγές και ιστορικά τεκμήρια

Γενικό Επιτελείο Στρατού – Η μάχη του Ρίμινι

Advertisement

Πρωτόκολλο παράδοσης του Ρίμινι