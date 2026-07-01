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Η Ντιλέτα Λεότα συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα, αυτή τη φορά με τις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μόλις ενάμιση μήνα μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η διάσημη Ιταλίδα αθλητική δημοσιογράφος και ο Γερμανός τερματοφύλακας Λόρις Κάριους υποδέχθηκαν στα μέσα Μαΐου τον γιο τους, Λεονάρντο, ο οποίος ήρθε να μεγαλώσει την οικογένειά τους, μετά τη γέννηση της κόρης τους, Άρια.

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Στις πρόσφατες καλοκαιρινές αναρτήσεις της, η Λεότα ποζάρει χαμογελαστή, δείχνοντας την εξαιρετική φυσική της κατάσταση. Οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν, χαρακτηρίζοντάς τη μεταξύ άλλων «θεά» και εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την εμφάνισή της.

Το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό για την ίδια και για ακόμη έναν λόγο. Η Ιταλία δεν κατάφερε να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που της στέρησε την ευκαιρία να καλύψει τη διοργάνωση και να υποστηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας της. Έτσι, επέλεξε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο τόσο στην οικογένειά της όσο και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας παράλληλα στιγμές ξεκούρασης.

Η Ντιλέτα Λεότα θεωρείται μία από τις πιο γνωστές αθλητικές δημοσιογράφους στην Ιταλία, έχοντας συνδέσει το όνομά της με μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και τηλεοπτικές μεταδόσεις. Παράλληλα, διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκατομμύρια ακόλουθοι παρακολουθούν τις αναρτήσεις της από την επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

Η ίδια και ο Λόρις Κάριους παντρεύτηκαν το 2024 και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τα δύο παιδιά τους, διατηρώντας παράλληλα ένα μέρος της ιδιωτικής τους ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.