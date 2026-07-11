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Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη ανάρτησε εικόνες περιγράφοντας τις εντυπώσεις της από την ανάβασή της στον Όλυμπο και αυτό η ίδια χαρακτήρισε ως μια εμπειρία «άγρια, επικίνδυνη, μαγική, σιωπηλή και έντονη», όπως τη χαρακτήρισε, διαδρομή, η οποία διήρκησε έξι ώρες. Παρά τον πόνο και την καταπόνηση του σώματός της, δήλωσε χαρούμενη με το κατόρθωμά της.

«Η ανάβαση στον Όλυμπο είναι εμπειρία ζωής. Όλυμπος το βουνό που λάμπει! Ναι τον ανέβηκα! Δεν ήταν απλό! Νόμιζα δεν θα τα καταφέρω! Κατάλαβα γιατί εδώ είναι ο θρόνος του Δία. Άμα θες όμως κορυφές … θα πονέσεις»,έγραψε η Στεφανία Γουλιώτη, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.

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Περιγράφοντας τη διαδρομή, η Στεφανία Γουλιώτη πρόσθεσε: «Για να τον ανέβεις πονάς. Έξι ώρες ανάβαση. Μόνο ανηφόρα. Με τον σάκο. Άγρια και επικίνδυνη, μαγική και σιωπηλή, έντονη αλλά και σα χάδι. Η ανάβαση αυτή είναι τα πάντα ταυτόχρονα. Λίγη ξεκούραση στο καταφύγιο Αποστολίδη, το ψηλότερο καταφύγιο των Βαλκανίων και φύγαμε για κορυφές. Κορυφή Στεφάνι σήμερα και Μύτικας την επομένη. 2.700μ υψόμετρο».

Κλείνοντας, τόνισε πως μόνο η ανάβαση στον Όλυμπο θα κάνει κάποιον να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει το σκαρφάλωμα σε ένα βουνό. Όπως σημείωσε: «Η σχέση του σώματος με τον βράχο δεν περίμενα να έχει τόσο συντονισμό. Σα να γίνεσαι και συ ένα κινούμενο κομμάτι του. Διαχείριση βάρους, ισορροπίας, δυνάμεων, αποφάσεων, αντοχής, φόβου, αναπνοής, συγκέντρωσης, θερμοκρασίας, άγχους. Τώρα πονάει όλο μου το σώμα, αλλά χαίρομαι. Όλο νομίζεις δε θα αντέξεις αλλά τελικά έχεις κι άλλο. Και μπορείς. Άλλα σου λέει το μυαλό σου, άλλα το σώμα. Αν δεν ανέβεις τον Όλυμπο δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει ”ανεβαίνω βουνά”».