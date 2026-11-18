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Ο όγκος, ο οποίος εκτεινόταν από τους νεφρούς έως την καρδιά, αποδείχθηκε τελικά καλοήθες αγγειολίπωμα μετά από βιοψία.

Στην πολυσύνθετη επέμβαση συμμετείχαν 45 άτομα, συμπεριλαμβανομένων χειρουργών, αγγειοχειρουργών και παιδιοκαρδιοχειρουργών από διαφορετικά νοσοκομειακά ιδρύματα.

Το παιδί αναρρώνει χωρίς επιπλοκές στην καρδιολογική κλινική, ενώ η διοίκηση εξέφρασε ικανοποίηση για την αποτελεσματική συνεργασία των δημόσιων νοσοκομείων.

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Στη «μάχη» για 15 και πλέον ώρες που δόθηκε στο χειρουργείο στο Παίδων «Αγία Σοφία» για να σωθεί ένα κορίτσι 11 ετών από την Κρήτη, που διαγνώστηκε με όγκο 18,25 εκατοστών από τους νεφρούς έως την καρδιά, αναφέρθηκαν η διευθύντρια Αναισθησιολογίας του νοσοκομείου, Χριστιάνα Προδρόμου, και ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, Αναστάσιος Μίχας.

Όπως εξήγησε η κυρία Προδρόμου, το παιδί ήρθε από την Κρήτη την Τετάρτη, του έγινε εισαγωγή στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και την Παρασκευή το πρωί συγκλήθηκε ιατρικό συμβούλιο με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τμημάτων όπου αποφασίστηκε λόγω της κρισιμότητας, να αντιμετωπιστεί χειρουργικά το πρωί του Σαββάτου.

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«Δεν γνωρίζαμε από πριν τι όγκος είναι αυτός. Ευτυχώς ήταν μια καλοήθεια, ήταν ένα αγγειολίπωμα όπως αποδείχθηκε από τις βιοψίες» εξήγησε η γιατρός.

Η έκταση του όγκου ήταν πραγματικά σοκαριστική καθώς όπως τόνισε «ξεκινούσε από τον αριστερό νεφρό, προχωρούσε στη κάτω κοινή φλέβα και σχεδόν έμπαινε στον δεξιό κόλπο της καρδιάς. Το παιδί κινδύνευε – γιατί δεν ξέραμε την επέκταση του όγκου – από εμβολές γιατί δεν γνωρίζαμε σε ποια στιγμή το κομμάτι αυτό από τον όγκο θα μπορούσε να αποκολληθεί και να φράξει αγγεία».

«Ήταν περιστατικό που δεν είχαμε αντιμετωπίσει ξανά. Δεν γνωρίζαμε πόσο χρόνο είχαμε γιατί ο όγκος αυξανόταν πολύ γρήγορα» συμπλήρωσε αποτυπώνοντας το πόσο κρίσιμες ήταν οι ώρες για το παιδί.

Αμέσως «οι χειρουργοί του Αγλαϊα Κυριακού, σε συνεργασία με αγγειοχειρουργούς από το Λαϊκό και παιδιοκαρδιοχειρουργούς του Αγία Σοφία, καρδιολόγους γιατί μπήκε στο αιμοδυναμικό εργαστήριο για να κλείσει το αγγείο που έδεινε αίμα στον νεφρό και φυσικά αναισθησιολόγους, έδωσαν μια μεγάλη μάχη με όλο το τμήμα αιμοδοσίας και το νοσηλευτικό προσωπικό που όλοι μαζί έφτασαν τα 45 άτομα.

Το χειρουργείο ξεκίνησε στις 9 το πρωί του Σαββάτου με το αιμοδυναμικό εργαστήριο όπου επεμβατικός αγγειολόγος σταμάτησε την τροφοδοσία του όγκου με αίμα, 11 το πρωί ξεκίνησε το χειρουργείο για τον όγκο και το παιδί παραδόθηκε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το 11χρονο παιδί ευτυχώς είναι σε πολύ καλή κατάσταση και παραμένει στην καρδιολογική κλινική, όπου περπατάει και τρώει ενώ η μετεγχειρητική πορεία της δεν έχει καμία επιπλοκή».

Ο διοικητής των δύο νοσοκομείων Παίδων της Αττικής, Αναστάσιος Μίχας δήλωσε για τη συνεργασία των νοσοκομείων λέγοντας ότι «υπερήφανος για τα δυο νοσοκμεία και το ΕΣΥ γιατί αποδείξαμε ότι πολύπλοκες επεμβάσεις μπορούν να γίνουν εδώ».