Ο δήμαρχος της Ύδρας, κ. Γιώργος Κουκουδάκης, μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και στην εκπομπή «Happy Day», αναφερόμενος στα επικείμενα γυρίσματα της νέας διεθνούς παραγωγής «The Riders», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, αλλά και στα σημαντικά οφέλη για το νησί.

Για ακόμη μία φορά, η Ύδρα γράφει κινηματογραφική ιστορία, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενεί παραγωγή του Χόλιγουντ. Υπενθυμίζεται ότι το 1957 στο νησί γυρίστηκε η εμβληματική ταινία «Το παιδί και το δελφίνι», με πρωταγωνίστρια τη θρυλική Σοφία Λόρεν, σηματοδοτώντας την πρώτη χολιγουντιανή ταινία που γυρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα.

«Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου, ενώ έχουμε ενημερωθεί ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος θα ανήκει στον πασίγνωστο ηθοποιό Μπραντ Πιτ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το νησί μας επιλέχθηκε για ακόμη μία μεγάλη παραγωγή», ανέφερε ο δήμαρχος.

Συμμετοχή ντόπιων και πρόωρη έναρξη της τουριστικής περιόδου

Ο κ. Κουκουδάκης στάθηκε επίσης στα πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία, επισημαίνοντας ότι, για πρώτη φορά, η τουριστική περίοδος στην Ύδρα ξεκινά ήδη από τον Φεβρουάριο.

«Η Ύδρα διαθέτει από μόνη της ένα μοναδικό φυσικό και αρχιτεκτονικό κάλλος. Η απουσία αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο τοπίο και την παραδοσιακή αισθητική, προσφέρει ένα ιδανικό φυσικό σκηνικό για κινηματογραφικά γυρίσματα», σημείωσε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχουν πραγματοποιηθεί castings, με αποτέλεσμα κάτοικοι του νησιού να συμμετέχουν στην ταινία, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της παραγωγής με την τοπική κοινωνία.

«Μόνο και μόνο λόγω της παραγωγής, εστιατόρια και ξενοδοχεία ανοίγουν φέτος νωρίτερα από ποτέ. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι μια χολιγουντιανή ταινία λειτουργεί ως ισχυρή διαφήμιση για έναν τόπο. Προσθέτει υπεραξία στην ήδη ξεχωριστή Ύδρα και, πιστεύω, προβάλλει συνολικά και τη χώρα μας», τόνισε.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι η παραγωγή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας: «Δεν έχει στηθεί ακόμη πλήρως η παραγωγή, ωστόσο έχουν γίνει οι απαραίτητες συναντήσεις και έχει καθοριστεί η συνδρομή του δήμου. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία του νησιού και φυσικά συμμετέχουμε με μεγάλη χαρά».