Δεδομένων των διδαγμάτων από τον πόλεμο της Ουκρανίας, το Πυροβολικό προορίζεται να έχει την τιμητική του στο ευρύτερο πλαίσιο των κινήσεων για τον εκσυγχρονισμό του Στρατού Ξηράς, με ενίσχυση του πυραυλικού πυροβολικού, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ειδικότερα) κ.α.

«Οι Έλληνες πυροβολητές, άρτια εκπαιδευμένοι και τέλεια εξοπλισμένοι, είναι πανέτοιμοι να συντρίψουν οποιονδήποτε επιβουλευτεί την εδαφική ακεραιότητα , την εθνική ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τονίζεται στο βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστούν προσωπικό και οπλικά συστήματα του ελληνικού πυροβολικού.

Εντυπωσιακό βίντεο για τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας του Πυροβολικού, ετοίμασε το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

«Ημέρα χαραγμένη στην ψυχή του κάθε πυροβολητή»: Το βίντεο του ΓΕΣ για τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας του Πυροβολικού

