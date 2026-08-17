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Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί εννέα θάνατοι, ενώ η αυξημένη συγκέντρωση κουνουπιών καθιστά αναγκαία τη διατήρηση των μέτρων προστασίας έως το τέλος του Οκτωβρίου.

Η πλειονότητα των περιστατικών εμφανίζει νευρολογικά συμπτώματα, με τους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά τη συστηματική χρήση εντομοαπωθητικών, την απομάκρυνση στάσιμων υδάτων και την κάλυψη του σώματος για την αποφυγή τσιμπημάτων από τα μολυσμένα κουνούπια.

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Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για την εξέλιξη της κατάστασης.

«Τα περισσότερα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, σε ποσοστό 70%, βρίσκονται στην Αττική ενώ αυτή η βαριά νόσος που έχει 10% πιθανότητα θανάτου έχει εμφανιστεί σε τρεις περιοχές. Σε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Παλλήνη, στην Αγία Παρασκευή και σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη», τόνισε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Online» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Δευτέρας (17.8.26).

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Όπως ανέφερε η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η φετινή εικόνα διαφοροποιείται σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς καταγράφεται μεγαλύτερη συγκέντρωση κουνουπιών, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει και σε περισσότερα σοβαρά περιστατικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εννιά θάνατοι, όσοι δηλαδή είχαν σημειωθεί συνολικά σε ολόκληρη την περσινή χρονιά, ενώ η κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί μέσω των κουνουπιών έως το τέλος Οκτωβρίου.

«Δεν νοσούν όλοι οι οποίοι έχουν τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οκτώ στους 10 δεν γνωρίζουν ότι έχουν τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι, λιγότερο από δύο στα 10 άτομα μπορούν να παρουσιάσουν ελαφρά συμπτώματα και μόνο ένας στα 100 ή στα 150 άτομα μπορεί να εμφανίσει τη βαριά μορφή της μηνιγγοεγκεφαλίτιδας με ισχυρό πονοκέφαλο και αυξημένο πυρετό και συμπτώματα, τα οποία παραμένουν και μετά την ίαση του ατόμου», επισήμανε.

«Όταν έχουμε νευρολογική συμπτωματολογία καλό είναι να πηγαίνουμε σε γιατρό. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να είναι σύγχυση, λήθαργος, αδυναμία στα πόδια, σπασμοί κλπ. Δεν έχουμε ειδικά αντιικά φάρμακα και ειδικό εμβολιασμό, έχουμε συμπτωματική αγωγή. Πολλά από αυτά τα άτομα καταλήγουν σε ΜΕΘ και δυστυχώς το 10% αυτών των ατόμων μπορεί να καταλήξει», σημείωσε.

ECDC: 429 κρούσματα σε 9 ευρωπαϊκές χώρες

Η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη συνεχίζεται, με την Ιταλία και την Ελλάδα να καταγράφουν σημαντική άνοδο των περιστατικών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Στην τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ECDC αναφέρεται ότι έως τις 13 Αυγούστου είχαν εντοπιστεί κρούσματα σε 77 περιοχές εννέα ευρωπαϊκών χωρών. Πρόκειται για την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ισπανία, τη Γερμανία, το Κόσοβο και τη Σερβία.

Αναλυτικά, οι περιοχές ανά χώρα ήταν:

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Ιταλία: 40

Ελλάδα: 13

Ρουμανία: 12

Γαλλία: 4

Βόρεια Μακεδονία: 3

Ισπανία: 2

Γερμανία: 1

Κόσοβο: 1

Σερβία: 1

Σε 19 από τις περιοχές αυτές ο ιός καταγράφηκε για πρώτη φορά φέτος την προηγούμενη εβδομάδα. Ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερις ελληνικές περιοχές: η Ημαθία, η Θεσσαλονίκη, η Λακωνία και ο Πειραιάς.

Συνολικά, μέχρι τις 13 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 429 εγχώρια κρούσματα στις εννέα χώρες. Στην Ιταλία είχαν καταγραφεί 224, στην Ελλάδα 105, στην Ισπανία 42, στη Βόρεια Μακεδονία 30, στη Ρουμανία 18, στη Γαλλία 6, στη Σερβία 2, ενώ από ένα κρούσμα είχαν καταγραφεί στη Γερμανία και το Κόσοβο. Στις 14 Αυγούστου, ο ΕΟΔΥ ανέφερε ότι τα κρούσματα στην Ελλάδα είχαν αυξηθεί στα 110.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το ECDC, σχεδόν τα μισά περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Αττική. Μέχρι τις 5 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 12 θάνατοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων έξι στην Ελλάδα, πέντε στην Ιταλία και ένας στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι θάνατοι στην Ελλάδα έχουν πλέον ανέλθει σε τουλάχιστον εννέα.

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Οι περισσότεροι ασθενείς στην Ευρώπη ήταν άνδρες ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ η πλειονότητα χρειάστηκε νοσηλεία. Κατά μέσο όρο, το 72% των ασθενών νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να φτάνει το 95%. Παράλληλα, το 58% των ασθενών εμφάνισε νευρολογικά συμπτώματα.

Τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από συγκεκριμένα είδη πτηνών, κυρίως άγρια, και δεν μεταδίδουν τον ιό στους ανθρώπους επειδή προηγουμένως τσίμπησαν μολυσμένο άτομο.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας και όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

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Ο ΕΟΔΥ συνιστά αυξημένη προσοχή και συστηματική προστασία από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Μεταξύ των βασικών μέτρων είναι:

Η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών.

Η χρήση κουνουπιέρας, κυρίως για βρέφη και άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Η τοποθέτηση και σωστή συντήρηση αντικουνουπικών πλεγμάτων σε πόρτες και παράθυρα.

Η χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η απομάκρυνση στάσιμων νερών από γλάστρες, πιατάκια, κουβάδες, δοχεία, υδρορροές και άλλα σημεία γύρω από την κατοικία.

Η συχνή ανανέωση του νερού σε ποτίστρες ζώων και άλλα δοχεία.