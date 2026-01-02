Σε τρεις συλλήψεις για ζωοκτονία προχώρησαν σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου οι Αρχές στο Ηράκλειο και στο Λασίθι καθώς οι άνδρες εισέβαλλαν σε στάνη και έσφαξαν 40 αρνιά.

Οι άνδρες που συνελήφθησαν για ζωοκτονία στο Ηράκλειο είναι ηλικίας 25,36 και 62 ετών και το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου έως το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, με 40 αρνιά να βρίσκονται σφαγμένα σε στάνη στη Βιάννο.

Οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία παραβίασαν την περίφραξη στάνης σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου, εισήλθαν σε αυτό και θανάτωσαν 40 αρνιά.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.