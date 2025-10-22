Σε κοινή θέα αποφάσισε να …εκτονωθεί σεξουαλικά ένας νεαρός, το βράδυ της Τρίτης στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να γίνουν άμεσα τηλεφωνικές καταγγελίες στο κέντρο Άμεσης Δράσης από τους διερχόμενους πολίτες.

Σύμφωνα με το cretalive, aστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν στην περιοχή και μετά από αναζήτηση εντόπισαν και συνέλαβαν τον …εραστή των δυτικών συνοικιών, σε δρόμο της Θερίσου.

Όπως προέκυψε, πρόκειται για έναν 32χρονο Αιγύπτιο, άστεγο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση για επιστροφή στην χώρα του.