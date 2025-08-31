Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση ενός αστυνομικού στη Σαντορίνη, ο οποίος κράτησε στη ζωή έναν άνδρα εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί 20 λεπτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 30 Αυγούστου 2025, μπροστά από το Επαρχείο Σαντορίνης, όταν ο άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά.

Ο αστυνομικός, που υπηρετεί προσωρινά στο νησί, έσπευσε αμέσως και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, έχοντας στο πλευρό του έναν γιατρό-πολίτη που βρέθηκε τυχαία στο σημείο.

Παρά την κλήση ασθενοφόρου, η άφιξή του καθυστέρησε λόγω άλλου συμβάντος, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να συνεχίσει αδιάκοπα τις προσπάθειες αναζωογόνησης μέχρι να φτάσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Χάρη στην ψυχραιμία και την επιμονή του, ο άνδρας μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν. Πλέον νοσηλεύεται έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, «το ασθενοφόρο, το οποίο δεν επιχειρούσε σε άλλο περιστατικό, ανταποκρίθηκε πέντε λεπτά μετά την κλήση στο 166, και ο ασθενής διακομίστηκε άμεσα στο ΓΝ Σαντορίνης. Ουδεμία καθυστέρηση υπήρξε στο εν λόγω περιστατικό».