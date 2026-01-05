Το «πράσινο τιμολόγιο» του παρόχου, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στα πιο ανταγωνιστικά της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την τελική τιμή προμήθειας με την έκπτωση συνέπειας.

 ΠρόγραμμαΠάγιο (€)Τιμή ΠρομήθειαςμεΈκπτωση Συνέπειας(€/kWh)Έκπτωση Συνέπειας
ΗΡΩΝ BASIC HOME5,00,14760-41,37%https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/basic-home/
ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S5,00,17780-21,27%https://www.heron.gr/energy/electricity/epixeirisi/basic-business-small/
ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L5,00,17941-21,24%https://www.heron.gr/energy/electricity/epixeirisi/basic-business-large/

Θυμίζουμε τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή & σταθερή τιμή ως και την επόμενη άνοιξη.

ΠρόγραμμαΠάγιο (€)Τιμή ΠρομήθειαςμεΈκπτωση Συνέπειας(€/kWh)Έκπτωση ΣυνέπειαςΔιάρκεια(μήνες)
ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX HOME9,900,09450-50%18https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/blue-generous-max-home/
ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS HOME9,900,10945-45%12https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/blue-generous-home/