ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΙΣΑΑΚ - ΣΟΛΩΜΟΥ" ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

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Τα μέλη της πρωτοβουλίας επισκέφθηκαν την Ακρόπολη και το Καστελλόριζο, όπου απέτισαν φόρο τιμής και μετέφεραν συμβολικά την πινακίδα της οδού Ισαάκ-Σολωμού.

Στο Καστελλόριζο και τη νήσο Ρω, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν δράσεις μνήμης, κολύμπησαν συμβολικά και παρέδωσαν την ελληνική σημαία στην κόρη του Τάσου Ισαάκ.

Η αποστολή συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμησή του για τη διατήρηση της μνήμης των δύο ηρώων.

Οι δράσεις της πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τελικό συμβολικό προορισμό την ελεύθερη Αμμόχωστο στην Κύπρο.

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Με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, μοτοσικλετιστές, δρομείς και κολυμβητές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού» πραγματοποιούν ένα οδοιπορικό, με στάσεις την Ακρόπολη και το Καστελλόριζο, που αποτελεί τον έβδομο σταθμό.

Η επίσκεψη στο ακριτικό νησί

Εκεί περπάτησαν στους δρόμους, μετέφεραν συμβολικά την πινακίδα της οδού Ισαάκ-Σολωμού και επισκέφθηκαν το ακριτικό νησί της Ρω, όπου απέτισαν φόρο τιμής στο μνήμα της Δέσποινας Αχλαδιώτη, την ιστορική «Κυρά της Ρω».

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Με την επιστροφή τους στο Καστελόριζο, οι δρομείς της Πρωτοβουλίας διένυσαν συμβολικά 30 χιλιόμετρα, τιμώντας τα 30 χρόνια από τη θυσία των δύο ηρώων. Στην εκδήλωση που ακολούθησε, πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας και του Δήμου Μεγίστης, ενώ ακούστηκαν τραγούδια αφιερωμένα στον Τάσο Ισαάκ, τον Σολωμό Σολωμού, την Κύπρο και τον Ελληνισμό.

Το πρωί της 14ης Ιουλίου, οι κολυμβητές της Πρωτοβουλίας πραγματοποίησαν συμβολική κολύμβηση στα νερά του Καστελορίζου, στέλνοντας μήνυμα για τον αγώνα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο της δράσης, παρέδωσαν την ελληνική σημαία στην κόρη του Ισαάκ, την Αναστασία, η οποία την ύψωσε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, πριν η αποστολή συνεχίσει το ταξίδι της με προορισμό τη Ρόδο, τον Πειραιά και, συμβολικά, την ελεύθερη Αμμόχωστο.

«Το πρωί της 14ης Ιουλίου, η θάλασσα του Καστελλορίζου έγινε θάλασσα της Κερύνειας και οι κολυμβητές έστειλαν μηνύματα για τον αγώνα της απελευθέρωσης και της δικαιοσύνης», σημειώνεται.

«Στη γραμμή του χρέους, παρέδωσαν την ελληνική σημαία στην Αναστασία Ισαάκ, η οποία την ύψωσε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Έπειτα, στάληκε περήφανος χαιρετισμός στο φουσκωτό που απέπλευσε για την Κύπρο και για την ελεύθερη Αμμόχωστο, πριν αναχωρήσουν και οι μοτοσυκλετιστές για τη Ρόδο και τον Πειραιά», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η επίσκεψη στην Ακρόπολη και η συνάντηση με τον Τασούλα

Πριν λίγες μέρες, οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές βρέθηκαν στην Ακρόπολη, αποτίοντας φόρο τιμής σε αυτές τις ηρωικές μορφές του Κυπριακού Ελληνισμού.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΙΣΑΑΚ – ΣΟΛΩΜΟΥ” ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΙΣΑΑΚ – ΣΟΛΩΜΟΥ” ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά την επίσκεψη στην Ακρόπολη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε αντιπροσωπεία της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», αποτελούμενη από την οικογένεια του Τάσου Ισαάκ, και συγκεκριμένα την μητέρα του Τασούλα, την αδελφή Κυριακή και την κόρη του Αναστασία, καθώς και τα μέλη της Πρωτοβουλίας Κυριακό Γιάγκου και Ανδρέα Πεττεμερίδη.

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Ο κος Τασούλας εξέφρασε τη βαθιά εκτίμησή του για την αποστολή της Πρωτοβουλίας και τη σημαντική και συγκινητική διαδρομή τους, η οποία διατηρεί ζωντανή τη μνήμη της θυσίας των δύο αυτών ηρώων που δολοφονήθηκαν δημοσίως τον Αύγουστο του 1996 από τουρκικά πυρά και τον τουρκικό όχλο στη Δερύνεια.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΙΣΑΑΚ – ΣΟΛΩΜΟΥ” ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΙΣΑΑΚ – ΣΟΛΩΜΟΥ” ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΙΣΑΑΚ – ΣΟΛΩΜΟΥ” ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που καταβάλλονται από Ελλάδα και Κύπρο για την τουρκική συμμόρφωση με την εις βάρος της καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2008 για τις δολοφονίες και τη μη σύλληψη των δραστών, ενώ τόνισε την κορυφαία για τη χώρα μας προτεραιότητα της επίλυσης του κυπριακού ζητήματος.

Την ίδια μέρα, στις 15 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Σπίτι της Κύπρου από την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Πρωτοβουλία, παρουσία του πρέσβη Σταύρου Αυγουστίδη και των οικογενειών των ηρώων.

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Υπενθυμίζουμε ότι δεκάδες μοτοσικλετιστές αναχώρησαν από το λιμάνι της Λεμεσού στην Κύπρο στις 08 Ιουλίου με προορισμό τον Πειραιά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα δεκαήμερο οδοιπορικό στην Ελλάδα, αφιερωμένο στους δύο Ελληνοκύπριους που δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996, στη νεκρή ζώνη, κατά τη διάρκεια αντικατοχικών εκδηλώσεων.

Ρόδος, Λεωνίδιο, Σαλαμίνα Καστελόριζο, Ρω, Κύθηρα, Έλος Λακωνίας, Κερύνεια Αχαΐας είναι μερικά από τα μέρη τα οποία βρέθηκαν.

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