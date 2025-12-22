Πτώση ατόμου στις ράγες του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ), στον σταθμό “Κάτω Πατήσια”, σημειώθηκε στις 9:00 περίπου το βράδυ της Δευτέρας (22/12).

Πρόκειται για περίπτωση αυτοκτονίας, με το άτομο – νεαρής ηλικίας – που έπεσε στις ράγες να έχει χάσει τη ζωή του, ενώ η Πυροσβεστική πραγματοποιεί επιχείρηση απεγκλωβισμού της σορού του.

Λόγω του περιστατικού, έχουν διακοπεί προσωρινά τα δρομολόγια του συρμού στο τμήμα του συγκεκριμένου σταθμού.

Αυτή τη στιγμή διεξάγονται μόνο τα δρομολόγια από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

“Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος”.