Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Υψηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου επικρατούν στη χώρα, ενώ οι νύχτες στα αστικά κέντρα παραμένουν ιδιαίτερα θερμές.

Μια πρόσκαιρη υποχώρηση του υδραργύρου αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί το οριστικό τέλος του καλοκαιριού.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Από την Κυριακή προβλέπεται εκ νέου σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ συστήνεται προσοχή στους πολίτες για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών από τη ζέστη.

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Η ζέστη δεν εγκαταλείπει ακόμη τη χώρα, ωστόσο τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει μια πρόσκαιρη ανάσα, κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο, πριν ο υδράργυρος πάρει και πάλι την ανηφόρα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η θερμοκρασιακή υποχώρηση γύρω στις 28-29 Αυγούστου δεν αποτελεί φθινοπωρινή μεταβολή, αλλά ένα σύντομο διάλειμμα. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, από τους 37-38 βαθμούς των πρώτων ημερών της εβδομάδας οι μέγιστες μπορούν να υποχωρήσουν κοντά στους 31-32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη προς το τέλος της εβδομάδας θα κινηθούν περίπου στους 30 βαθμούς. Στη συνέχεια διαφαίνεται νέα άνοδος.

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Η νύχτα Τρίτης προς Τετάρτη

Η νύχτα θα παραμείνει ιδιαίτερα ζεστή στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου το θερμικό φορτίο των προηγούμενων ημερών δυσκολεύει την υποχώρηση της θερμοκρασίας. Το Meteo επισημαίνει ότι οι ελάχιστες στις πόλεις θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. (meteo.gr)

Στην Αθήνα οι θερμοκρασίες θα παραμένουν σε αρκετές περιοχές κοντά ή πάνω από τους 27 βαθμούς τις πρώτες νυχτερινές ώρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει κάπως καλύτερη εικόνα, με τις ελάχιστες να υποχωρούν προς τους 22-23 βαθμούς.

Τετάρτη: Ακόμη και 40άρια – Καλοκαιρινή ζέστη σε όλη τη χώρα

Η Τετάρτη 26 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθρια, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες, ενώ στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στη Θεσσαλία τους 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 37-39 και τοπικά, σύμφωνα με το Meteo, ακόμη και τους 40 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται έως 38-39 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη περίπου 35-36. (meteo.gr)

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Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ενώ στα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε βορειοδυτικούς. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Πέμπτη: Αρχίζει η μικρή υποχώρηση στα ανατολικά

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της βόρειας χώρας.

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Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά, ενώ αντίθετα στα δυτικά θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις θάλασσες: οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 4-6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη στα 7 μποφόρ, δημιουργώντας δυσκολότερες συνθήκες κυρίως στο Αιγαίο.

Παρασκευή: Η μεγαλύτερη «ανάσα» – Μέχρι και 7-8 μποφόρ

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Η Παρασκευή 28 Αυγούστου φαίνεται ότι θα είναι η ημέρα κατά την οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή η αποκλιμάκωση της ζέστης στην ανατολική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα κινηθεί ελαφρώς ανοδικά. Στα ηπειρωτικά θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικοί όμβροι στα ορεινά, ενώ στα βορειοανατολικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Το σημαντικότερο στοιχείο θα είναι οι άνεμοι. Στα δυτικά οι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4-6 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά οι βοριάδες θα πνέουν με 5-6, τοπικά 7 και ακόμη και 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι το Αιγαίο θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ταραγμένο και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν μεταβολές στα δρομολόγια.

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Σάββατο: Παραμένει η σχετική ανάσα

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Το Σάββατο 29 Αυγούστου αναμένεται να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό η θερμοκρασιακή αποκλιμάκωση, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια. Η εικόνα αυτή, όμως, δεν αποτελεί αλλαγή εποχής ούτε οριστικό τέλος της ζέστης.

Τα προγνωστικά ensemble που επικαλείται ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετούν ακριβώς στις 28-29 Αυγούστου το χαμηλότερο σημείο αυτής της πρόσκαιρης υποχώρησης.

Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στο Αιγαίο, κρατώντας τη θάλασσα κυματώδη σε αρκετές περιοχές.

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Κυριακή: Ο υδράργυρος ετοιμάζεται να ξανανέβει

Από την Κυριακή 30 Αυγούστου αρχίζει να διαφαίνεται νέα σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τάση που μπορεί να συνεχιστεί με την είσοδο στον Σεπτέμβριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τη Λάρισα τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν επιστροφή σε υψηλότερες θερμοκρασίες ήδη από τις 30 Αυγούστου.

Δεν πρόκειται, επομένως, για μόνιμη δροσιά αλλά για ένα μικρό θερμοκρασιακό διάλειμμα πριν από την επόμενη άνοδο.

Θάλασσες, μελτέμι και προειδοποιήσεις

Το Αιγαίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως Πέμπτη και ακόμη περισσότερο Παρασκευή, όταν οι βόρειοι άνεμοι μπορούν τοπικά να φτάσουν τα 7-8 μποφόρ. Οι ταξιδιώτες καλό είναι να ελέγχουν τα δρομολόγια των πλοίων πριν από την αναχώρηση.

Παράλληλα, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων διατηρεί αυξημένη την ανάγκη επαγρύπνησης για δασικές πυρκαγιές. Απαιτείται μεγάλη προσοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα στην ύπαιθρο.

Τέλος, μέχρι να έρθει η πρόσκαιρη πτώση, παραμένουν απαραίτητα τα γνωστά μέτρα προστασίας από τη ζέστη: αποφυγή έντονης δραστηριότητας τις θερμότερες ώρες, συχνή ενυδάτωση και ιδιαίτερη μέριμνα για ηλικιωμένους, παιδιά και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Το συμπέρασμα των τελευταίων προγνώσεων είναι σαφές: Τετάρτη με πολλή ζέστη, Πέμπτη αρχίζει η αποκλιμάκωση, Παρασκευή και Σάββατο παίρνουμε μια μικρή ανάσα και από την Κυριακή κοιτάμε ξανά προς τα πάνω το θερμόμετρο.