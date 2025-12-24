Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00, με την ΕΜΥ να αναφέρει πως η κακοκαιρία θα παραμείνει σε αρκετές περιοχές ως και το βράδυ των Χριστουγέννων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (Καρδίτσα και Τρίκαλα), τη δυτική και κεντρική Στερεά (Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία και Φωκίδα) και τη δυτική Πελοπόννησο.

Στην Κεντρική Μακεδονία αναμένεται σφοδρή κακοκαιρία από νωρίς το απόγευμα σήμερα έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων.

Η επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του καιρού:

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 23 που εκδόθηκε την Τρίτη 23-12-25 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

– Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

– Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

– Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

– Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

– Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).