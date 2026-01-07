Σε εξέλιξη είναι και το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Η ΕΜΥ με το χθεσινό τελευταίο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/1) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν σήμερα, Τετάρτη:

α. Τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Η Ήπειρος (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Η δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Η δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Ηανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (8/1) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχοντας πρόσκαιρο χαρακτήρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού απο την ΕΜΥ για σήμερα Τετάρτη

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας), στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων και ’ρτας), στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στο βόρειο Ιόνιο και τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 12 με 15), στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας, στις περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, ’ρτας και Αιτωλίας και Ακαρνανίας και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νότιοι και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και στα νότια έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες βροχές και καταιγίδες στις περισότερες περιοχές, τοπικά ισχυρές στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές. Από τις βραδινές ώρες οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 08-01-2026

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), στην Ήπειρο (κυρίως περιφεριακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων και ’ρτας), στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφεριακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), στη δυτική και νότια Πελοπόνησσο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους, έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα διατηρηθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026

Αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένεται βαθμιαία βελτίωση.

Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια όπου από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα. Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από τα βόρεια.