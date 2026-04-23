Το κύμα αστάθειας μετακινείται νοτιότερα, αφήνοντας σήμερα βροχερό αποτύπωμα σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ η τάση για Παρασκευή 24 Απριλίου και Σαββατοκύριακο 25-26 Απριλίου 2026 δείχνει σταδιακή επιστροφή της άνοιξης, με τις πιο επίμονες αστάθειες να περιορίζονται κυρίως στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου αναμένονται βροχές κατά τόπους και σποραδικές καταιγίδες, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων όσο περνά η ημέρα. Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα εντοπίζονται αρχικά σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο και Αιγαίο, ενώ στη συνέχεια επηρεάζεται και η Κρήτη.

Από το απόγευμα, οι βροχές περιορίζονται κυρίως στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή για την εποχή, ενώ οι άνεμοι φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο. Το meteo.gr δίνει αντίστοιχη εικόνα, μιλώντας για βροχές, τοπικές καταιγίδες και θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα τέλη Απριλίου.

Για την Αττική, ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει ότι η κύρια πιθανότητα βροχής εντοπίζεται μέσα στην Πέμπτη, με τοπικά φαινόμενα και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία στην Αθήνα κινείται περίπου έως τους 17 βαθμούς.

Αύριο, Παρασκευή 24 Απριλίου, η εικόνα βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ΕΜΥ αναφέρει ότι η αστάθεια επιμένει περισσότερο στην Κρήτη, στη νότια Πελοπόννησο, στα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι στο νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στο νότιο Ιόνιο τα φαινόμενα κρατούν έως τις πρωινές ώρες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης περιγράφει το επόμενο 48ωρο ως ένα «φθινοπωρινό διάλειμμα», σημειώνοντας ότι σήμερα η αστάθεια κατεβαίνει νοτιότερα και επηρεάζει την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ από την Παρασκευή η κατάσταση αρχίζει να ομαλοποιείται στις περισσότερες περιοχές. Η βασική εξαίρεση, σύμφωνα με την εκτίμησή του, είναι το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο άστατος καιρός μπορεί να επιμείνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Για το Σάββατο 25 Απριλίου, η τάση από την ΕΜΥ δείχνει ότι τα φαινόμενα περιορίζονται πια κυρίως σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανηφόρα.

Η συνολική εικόνα για το Σαββατοκύριακο είναι λοιπόν πιο ανοιξιάτικη: περισσότερα ανοίγματα του καιρού στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, λιγότερες βροχές και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Όπου χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή, αυτό είναι κυρίως στα νοτιότερα και νοτιοανατολικά θαλάσσια και νησιωτικά τμήματα, όπου η αστάθεια φαίνεται να κρατά περισσότερο.