Ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης (23/10), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά το Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι έως της νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά.

Στη συνέχεια και έως το πρωί της Πέμπτης τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική Στερεά και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, πιθανότητα ισχυρών κατά τόπους φαινόμενων υπάρχει και για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου το μεσημέρι και απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Τετάρτη κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός και ο άνεμος που αναμένονται το πρωί και τις πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης.

Την Τετάρτη

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 21 και κατά τόπους τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και κατά τόπους 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

