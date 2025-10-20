Άστατος είναι ο καιρός από το πρωί της Δευτέρας (20/10) σε αρκετά τμήματα της χώρας, με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται κυρίως στην Δυτική Πελοπόννησο, φαινόμενα που αναμένονται να κινηθούν ανατολικότερα έως το βράδυ.

Πιο συγκεκριμένα, τα εντονότερα φαινόμενα εντοπίζονται στην περιοχή της Μεσσηνίας, ενώ βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κατά την διάρκεια της ημέρας και στα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου, όπως η Λακωνία και η Αργολίδα.

Άστατος θα είναι ο καιρός σε Κυκλάδες και Δυτική Κρήτη, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, από τις βροχές δεν θα επηρεαστούν περιοχές στην Ανατολική Κρήτη, ούτε στην Βόρεια Ελλάδα.

Όσον αφορά την θερμοκρασία, αυτή δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου στα νότια ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και τους 18 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάννησα η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη και θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, με ουσιαστική βελτίωση στον καιρό να υπάρχει από την Παρασκευή (24/10) και έπειτα.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι βροχερός κατά την διάρκεια της ημέρας, ενώ από αργά το απόγευμα ενδεχομένως να σημειωθούν κάποιες τοπικές καταιγίδες στα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησακαι την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμοόυς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης). Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

Πρόγνωση για Πέμπτη

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Παρασκευή

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

