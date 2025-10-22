Άστατος είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη (22/10) στην Δυτική Ελλάδα, όπου από το πρωί εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ήδη αρκετά ύψη βροχής έχουν πέσει στο Ιόνιο και πιο συγκεκριμένα σε Παξούς και Ζάκυνθο.

Γενικότερα σήμερα οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, με νοτιάδες στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει και θα φτάνει το μεσημέρι τους 18 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη το σύστημα θα δίνει τοπικές καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο. Θα βρέχει αρχικά και στα δυτικά με σταδιακή βελτίωση. Οι νοτιάδες στο Αιγαίο πρόσκαιρα στα 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή στα δυτικά μόνο κάποιες τοπικές βροχές. Βελτιωμένος καιρός στην υπόλοιπη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, η θερμοκρασία την Κυριακή ακόμα και 26 βαθμούς.

Τη Δευτέρα στα δυτικά και τα βόρεια από το μεσημέρι πρόσκαιρες βροχές και λίγες καταιγίδες. Την Τρίτη, 28η, με τα πρώτα στοιχεία ο καιρός έως το απόγευμα θα είναι βελτιωμένος. Στη συνέχεια θα βρέξει στα δυτικά και τα βόρεια.

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις , πιθανόν αύριο κάποια πρόσκαιρη βροχή το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές νεφώσεις με τοπικού χαρακτήρα βροχές. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, το ανατολικό και πρόσκαιρα το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 22 και τοπικά τους 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιo πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο νότιοι τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

