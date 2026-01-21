Μήνυμα του 112 απεστάλη για τον Ασπρόπυργο, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία: Όπως αναφέρεται, «αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Γκορύτσα #Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή #Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος #Αγίου_Ιωάννου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN
Η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα, πλήττοντας με ιδιαίτερη ένταση την Αττική και εικόνες από έντονα καιρικά φαινόμενα να έρχονται από όλη την Ελλάδα- με ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στα πεδινά, χιόνια στα ορεινά και ισχυρούς ανέμους στη θάλασσα.